شاهد الأمن الإيراني يقمع التظاهرات.. والهتاف يتعالى

العربية.نت

يواصل الإيرانيون الخروج في مظاهرات احتجاجية في عدة مدن، الجمعة، لاسيما في العاصمة طهران وكرمانشاه غرب البلاد، للتضامن مع المحتجين في مشهد بشمال شرقي إيران، وسط محاولات السلطات الأمنية إرهاب المنتفضين عبر شن حملة قمع وإطلاق الوعيد.

People of Rasht have blocked road on Bassij militia and Police's anti-riot unit, they chant: "We die, we die, and we get back Iran [from Islamic regime]" pic.twitter.com/vFIav0MMpO — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) December 29, 2017

وتدخلت قوات الباسيج لقمع متظاهرين في كرمانشاه، كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للنظام، على غرار "الموت للدكتاتور" و"الموت لروحاني"، بالإضافة إلى هتافات تضامن مع نظرائهم في مشهد، أبرزها "لا تخافوا، كلنا متحدون معا".

وقالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، في تغريدة على تويتر، "التحية للمواطنين الأبطال في كرمانشاه، الذين انتفضوا بشعار إمّا الموت أو الحرية والموت لروحاني والموت للدكتاتور، ويحتجون ضد الغلاء والفقر والفساد..".

وأضافت رجوي، التي كانت قد دعت الخميس لدعم "الانتفاضة الكبيرة"، "يوم أمس مدينة مشهد واليوم كرمانشاه وغدا عموم إيران. هذه هي الانتفاضة الكبيرة للشعب لإسقاط دكتاتورية الملالي الفاسدة التعسفية".

وفي العاصمة طهران، شنت أجهزة الأمن حملة لتفريق مئات الأشخاص تجمعوا في ساحة عامة للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وسياسة النظام الاقتصادية، ما أسفر عن اعتقال البعض "لفترة مؤقتة"، حسب ما ذكرت وكالة أنباء إيلنا الإيرانية.

ويتأجج الغضب في الشارع الإيراني، وسط ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية، بما في ذلك البيض، بنسبة من 30 إلى 40% خلال الأيام الماضية.

وقال حساب "إيران الحرة" على تويتر إن قوات الباسيج هاجمت المتظاهرين في مشهد، الخميس، في حين ذكرت الرواية الرسمية أن عدداً من المحتجين اعتقلوا.

وهتف المحتجون "سرقوا بلدنا" و"غادروا سوريا.. فكروا فينا" في انتقاد لنشر إيران قوات هناك، دعماً لنظام بشار الأسد ضد انتفاضة اندلعت ضده في 2011.