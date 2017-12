يواصل الإيرانيون الخروج في مظاهرات احتجاجية في عدة مدن، الجمعة، لاسيما في العاصمة طهران وكرمانشاه غرب البلاد، للتضامن مع المحتجين في مشهد بشمال شرقي إيران، وسط محاولات السلطات الأمنية إرهاب المنتفضين عبر شن حملة قمع وإطلاق الوعيد.

People of Rasht have blocked road on Bassij militia and Police's anti-riot unit, they chant: "We die, we die, and we get back Iran [from Islamic regime]" pic.twitter.com/vFIav0MMpO