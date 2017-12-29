فيديوهات من قلب إيران.. الشارع ينتفض ضد النظام

دبي - مسعود الزاهد

منذ احتجاجات عام 2009 التي عرفت باسم الحركة الخضراء، تشهد إيران مظاهرات واسعة تعمها من أقصاها إلى أقصاها، حيث انطلقت المظاهرات يوم الخميس من مدينة مشهد في شمال شرقي البلاد إلى مدن في الوسط، وعلى الجانب الغربي من البلاد.

ونشر نشطاء إيرانيون عشرات الفيديوهات في مختلف المدن، مثل كرمانشاه وشيراز وطهران وقم والأهواز والمحمرة، ورفعوا فيها شعارات ضد الغلاء والبطالة وضد التدخل الإيراني في المنطقة على حساب الجماهير الإيرانية التي يعيش حوالي 30 مليون منهم تحت خط الفقر.

وتفيد تقارير ميدانية أن قوى الأمن تحاول قمع المظاهرات، إلا أن المحتجين مستمرون في التظاهر وطرح مطالبهم.

ولم تختلف الهتافات كثيراً في الشوارع الإيرانية، فاتفقت على التنديد بتدخل النظام الإيراني في المنطقة العربية، وتجاهل المشاكل الداخلية.