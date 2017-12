حذرت الحكومة الإيرانية المواطنين، السبت، من المشاركة في تظاهرات احتجاجية واسعة وصفتها بـ"المخالفة للقانون".

وقال وزير الداخلية، رحماني فضلي، لوكالة إيسنا الحكومية "نطلب من السكان عدم المشاركة في التجمعات المخالفة للقانون. حتى الآن حاولت قوات الأمن والسلطات القضائية التعامل مع التجمعات المخالفة للقانون لتفادي حصول مشاكل".

من جانبها، وجهت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، في تغريدة على تويتر، تحية للإيرانيين أكدت لهم من خلالها أن الشعارات التي رفعوها خلال الاحتجاجات السلمية الرافضة لسياسات الحكومة الإيرانية أرعبت النظام.

وغردت رجوي قائلة: "يا شباب ويا نساء ورجال #شيراز الأبطال أوجّه التحية لكم أنتم الذين قد جعلتم بشعاراتكم النظام مذعورا وخائفا ".

The government has organised its “anti-sedition demonstrations” and there are police and revolutionary guards in different cities, but some people have dared to come out and protest against the regime. This one in #ShahreKord pic.twitter.com/aX7ASai602