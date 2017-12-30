أم لعاطلين تصرخ بوجه الشرطة "يسقط خامنئي" والحشود تردد

دبي – العربية.نت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر #امرأة_تصرخ في قوات #الشرطة_الإيرانية أن لديها ابنين اثنين عاطلين عن العمل. ثم تهتف #يسقط_خامنئي ويردد الحشد هتافاتها.

كما عجت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور تكشف حقيقة ما يحدث في #انتفاضة_إيران، التي بدأت الخميس، وتدخل يومها الثالث.

كما انتشرت الدعوات عبر مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي لاستمرار الاحتجاجات في عشرات المدن والمحافظات الإيرانية يوم السبت، وعلى رأسها العاصمة #طهران، الرافضة لسياسات النظام الإيراني.

واعتقلت السلطات الإيرانية 52 متظاهراً من منتفضي مدينة #مشهد، شمال شرقي البلاد، ونقلتهم إلى سجن وكيل آباد، بحسب ما نقلت منظمات حقوقية.