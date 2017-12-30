شاهد.. ماذا قال تلفزيون إيران عن المظاهرات ضد النظام؟

دبي - العربية.نت

كسر #التلفزيون_الإيراني حاجز الصمت عن التظاهرات التي اندلعت الخميس، ودخلت يومها الثالث، السبت.

واعترف التلفزيون الحكومي الإيراني أن "عددا من الأشخاص تجمعوا وهتفوا بشعارات، اقتصادية في أغلبها، مطالبين بالسيطرة على الأسعار ومكافحة الفساد".

وعرض التلفزيون مقطع فيديو لمتظاهرين، وقال إنهم "ينتهكون القانون"، وإنهم تحولوا لأداة "يستخدمها الأجانب"، في إشارة إلى التغريدة التي كتبها الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، السبت، عن #المظاهرات_الإيرانية.

وقال ترمب إن العالم يراقب هذه الاحتجاجات، وإن المتظاهرين سئموا من فساد النظام، وتورطه في تمويل الإرهاب في الخارج.

وطالب الرئيس الأميركي، نظام طهران، باحترام حقوق الشعب الإيراني، ومن بينها حرية التعبير.

وطلب وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، السبت، من المواطنين عدم المشاركة في"تجمعات مخالفة للقانون".

وقال رحماني فضلي: "نطلب من السكان عدم المشاركة في التجمعات المخالفة للقانون لأنهم سيخلقون مشاكل لهم ولمواطنين آخرين"، بحسب ما نقلت عنه وكالة ايسنا.

وأضاف أن على "الأشخاص الراغبين في تنظيم تجمع التقدم بطلب والحصول على ترخيص"، موضحا أنه حصل على معلومات بشأن "دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل المشاركة في تجمعات".

وتظاهر عشرات الآلاف من المؤيدين لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السبت، في طهران، وفي مدن عدة في محافظات أخرى بينها مشهد (شمال شرق).