شاهد.. متظاهرون يحرقون مركزاً للشرطة في آراك الإيرانية

العربية.نت

حرق متظاهرون إيرانيون غاضبون، السبت، مركز للشرطة في مدينة آراك وهي من المحافظات المركزية الإيرانية وتعتبر المدينة الـ 14 من حيث عدد السكان..

ويظهر في الفيديو الذي نشر على موقع "يوتيوب" اندلاع النيران في المركز كما قام المتظاهرون بتكسير نوافذ المركز.

هذا وانطلقت ظهر السبت، شرارة اليوم الثالث من #انتفاضة الإيرانيين المستمرة ضد النظام الحاكم، بمظاهرة حاشدة من وسط العاصمة #طهران، وسط دعوات في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية لانطلاق مظاهرات عارمة بعد ظهر اليوم.

فيما قتل 4 متظاهرين إيرانيين، مساء السبت، وجرح عدد آخر بنيران #الحرس_الثوري الذي هاجم مظاهرة ليلية بمدينة "درود"، الواقعة بمحافظة لورستان وسط #إيران، والتي شهدت خروج آلاف المتظاهرين بالتزامن مع استمرار تظاهرات الإيرانيين بسائر المدن والمحافظات ليلاً.

ويستمر المتظاهرون بإطلاق شعارات مناهضة لرموز النظام ورأسه المرشد الأعلى، علي خامنئي، ويطالبون برحيلهم وكذلك إخراج قوات الحرس الثوري من سوريا ودول المنطقة والالتفات إلى فقر الإيرانيين وأوضاعهم المعيشية المتدهورة، بدل إنفاق ثرواتهم على دعم الإرهاب والحروب العبثية.

ومزق المتظاهرون صور خامنئي في شارع أزادي، وسط العاصمة طهران، وسط هتافات "الموت للديكتاتور"، و"الاستقلال والحرية والجمهورية الإيرانية".