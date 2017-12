شاهد.. رحيل خامنئي وضرب متظاهرين وإسقاط الجمهورية

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

دبي - العربية.نت

ظهرت مقاطع فيديو وصور تكشف حقيقة ما يحدث في #انتفاضة_إيران، التي بدأت الخميس، وتدخل يومها الثالث.

في مدينة #أصفهان، هتف المحتجون بشعارات غاية في السلمية، مطالبين المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، بالتنحي.

وهتف المتظاهرون في شعاراتهم: "معذرة أيها المرشد، يجب أن ترحل".

The most peaceful of peaceful slogans by protestors in Isfahan, central Iran: Mr. Leader, We're Sorry, But You Need to Go! pic.twitter.com/hmuzegNZGo — IranWire (@IranWireEnglish) December 30, 2017

وظهر الأمن الإيراني في مقطع فيديو ثانٍ، وهو يضرب المحتجين والمتظاهرين بمنتهى القوة والعنف في مدينة #كرمانشاه الإيرانية.

وفي مقطع فيديو ثالث من قلب مدينة #قم، رمز النظام الإيراني، سارت مظاهرات تطالب بإسقاط الجمهورية الإسلامية، وهتفوا في شعاراتهم بكل قوة: "لا نريد الجمهورية الإسلامية".

وشوهد في مقطع رابع مظاهرات عارمة للطلاب في جمعة طهران، وخرج الطلاب بدون خوف رغم انتشار عناصر الأمن وتصديهم للاحتجاجات والتظاهرات.