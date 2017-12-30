متظاهرون يمزقون صور خامنئي بطهران ويرددون: الموت لك

العربية.نت

أزال متظاهرون صور المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران، ورددوا هتافات "الموت لك".

Protesters in the #Kashan (Isfahan Province)took down a poster of Ayatollah Khamenei, Iran’s Supreme Leader pic.twitter.com/YtEFABSgVN — IranWire (@IranWireEnglish) December 30, 2017

Protesters in the capital #Tehran took down a poster of Ayatollah Khamenei, Iran’s Supreme Leader, chanting “Death to You!" pic.twitter.com/DPwd44V1kl — IranWire (@IranWireEnglish) December 30, 2017

يحدث هذا فيما واصل آلاف الإيرانيين في عشرات المدن مظاهرات الغضب ضد نظام الملالي لليوم الثالث على التوالي، حيث وثقت كاميرات الهواتف لقطات أظهرت القمع الأمني، بينما كانت عبارة "الموت لخامنئي" تنتشر على جدران العاصمة طهران.

وانتشرت لافتات في مختلف المدن الإيرانية بشعار "الموت لخامنئي" و"استحِ يا خامنئي واترك الدولة"، في حين رصدت لقطات مصورة نشرها حساب "إيران الحرة" سيدة، وهي تكتب على الجدران "الموت لخامنئي اللص" وسط طهران.

مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی این تصاویر را از "خیابان طالقانی #ابهر" فرستاده‌اند. گروهی از مردم در این ویدیو بیل‌بورد با عکس آقای #خامنه‌ای را به زیر می‌کشند pic.twitter.com/q5RejFwYV2 — BBC Persian (@bbcpersian) December 30, 2017

وخرجت مظاهرات حاشدة في جامعة طهران رافعة شعارات ضد رئيس مجلس الشورى الإيراني، علي لاريجاني، قائلة "سيد علي اخجل واترك الحكومة".