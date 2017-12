حثَّ رئيس #مجلس_النواب_الأميركي #بول_رايان، أمس الجمعة، على دعم الاحتجاجات السلمية للمواطنين الإيرانيين، الرافضة لسياسات الحكومة الإيرانية، والتي امتد نطاقها إلى العاصمة #طهران ومدن أخرى، على غرار قم، والتي تعد أبرز مركز ديني في البلاد.

وغرد رايان على تويتر قائلاً هي "نتاج نظام يركز على دعم المنظمات الإرهابية بدلا من التصدي لمشاكل مواطنيه".

Important that we support the nonviolent protesters in #Iran. This is the result of a regime more focused on propping up terrorist organizations than addressing the plight of its citizens.