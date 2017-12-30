مرجع ديني من قم يدعم مظاهرات الشعب الإيراني

العربية.نت

أعلن #المرجع_الديني الإيراني في مدينة #قم، #نوري_همداني، اليوم السبت، دعمه للاحتجاجات الشعبية المنددة بغلاء الأسعار وارتفاع تكاليف الحياة المعيشية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن همداني، الذي يعد من المؤيدين للنظام قوله: "إن الناس يطالبون بحقهم ويجب علينا دعمهم"، محذراً في الوقت نفسه مما سمّاه "محاولات بعض الأعداء دفع #الاحتجاجات إلى مواجهات مع قوات الأمن".

وبيّن همداني أن "الناس يطالبون بحقوقهم المشروعة بسبب معاناتهم من تكاليف المعيشة العالية وصعوبة العيش، فضلاً عن انتشار البطالة"، داعياً الحكومة إلى العمل للحد من الفقر والبطالة وتجنب غضب الشعب.

وأضاف: "لقد كتب إلينا عدد كبير من الناس عن ضياع أموالهم في المؤسسات المالية وبعض المصارف التي أعلنت إفلاسها، ولم يتمكنوا من إعادة أموالهم، ويجب على الحكومة أن تدفع هذه الأموال دون تأخير".

ويشهد عدد من #المدن_الإيرانية لليوم الثالث على التوالي احتجاجات عارمة تطالب برفع الظلم عن الشعب، نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية، كما رفع المتظاهرون شعارات تطالب النظام بالرحيل والكف عن التدخل في شؤون الدول العربية.