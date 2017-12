وجهت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، في تغريدة على تويتر، تحية للإيرانيين أكدت لهم من خلالها أن الشعارات التي رفعوها خلال الاحتجاجات السلمية الرافضة لسياسات الحكومة الإيرانية أرعبت النظام.

وغردت رجوي قائلة: "يا شباب ويا نساء ورجال #شيراز الأبطال أوجّه التحية لكم أنتم الذين قد جعلتم بشعاراتكم النظام مذعورا وخائفا ".

وأردفت في تغريدة أخرى "التحية للتظاهرة البطولية للمواطنين في #خراسان بدءا من انتفاضة #مشهد وإلى تظاهرات مدن #شاهرود، و#كاشمر، و#نيشابور، و#سبزوار، و#قوجان، و#بجنورد وغيرها من مدن خراسان البطلة".

وخصت رجوي النساء الإيرانيات في تغريدة أخرى، قالت فيها "التحية للمواطنين الأبطال في مدينة #أصفهان، لاسيما النساء الشجاعات اللاتي عرضن بتظاهرهن وصمودهن بوجه النظام بشعار الموت لخامنئي، مشاهد حماسية من الصمود وإرادة الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي ".

انطلقت ظهر السبت، شرارة اليوم الثالث من #انتفاضة الإيرانيين المستمرة ضد النظام الحاكم، بمظاهرة حاشدة من وسط العاصمة #طهران، وسط دعوات في أغلب المدن والمحافظات الإيرانية لانطلاق مظاهرات عارمة بعد ظهر اليوم.

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً تظهر جموع المتظاهرين، وهي تسير في شارع " #انقلاب" وسط العاصمة، ويهتف المحتجون بشعارات: "أيها الإيراني الغيور.. الدعم.. الدعم ".

On the third day of protests, hundreds of people have gathered at #Dorud (Lorestan Province) and chant: "Death to the Dictator (Ayatollah Khamenei)" pic.twitter.com/1vv30Yj743