نشرت مواقع التواصل الاجتماعي لنشطاء من قلب المظاهرات في عدد من المدن الإيرانية فيديوهات جديدة لتواصل التظاهرات في أماكن عدة ليلة رأس السنة الذي يبدأ معه العام الجديد 2018 وذلك على وقع الاعتقالات التي ينفذها النظام حيث اعتقلت السلطات الإيرانية 200 متظاهر في #طهران السبت، بحسب ما أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصر بخت الأحد.

ونقلت وكالة إيلنا القريبة من المحافظين عن نائب المحافظ قوله "أحيل هؤلاء الأشخاص على القضاء (...) وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم"، مشيراً إلى وجود "أربعين من قادة التظاهرات غير القانونية" بين الموقوفين.

Day 4. First day of protests in the city of Bukan, NW Iran. pic.twitter.com/ADhVMPUIBp