تواصل المظاهرات بالمدن الإيرانية..واعتقال 200 بطهران

طهران - العربية.نت، فرانس برس

نشرت مواقع التواصل الاجتماعي لنشطاء من قلب المظاهرات في عدد من المدن الإيرانية فيديوهات جديدة لتواصل التظاهرات في أماكن عدة ليلة رأس السنة الذي يبدأ معه العام الجديد 2018 وذلك على وقع الاعتقالات التي ينفذها النظام حيث اعتقلت السلطات الإيرانية 200 متظاهر في #طهران السبت، بحسب ما أعلن نائب محافظ طهران علي أصغر ناصر بخت الأحد.

ونقلت وكالة إيلنا القريبة من المحافظين عن نائب المحافظ قوله "أحيل هؤلاء الأشخاص على القضاء (...) وأطلق سراح عدد من الطلاب الموقوفين وسلّموا لعائلاتهم"، مشيراً إلى وجود "أربعين من قادة التظاهرات غير القانونية" بين الموقوفين.

Day 4. First day of protests in the city of Bukan, NW Iran. pic.twitter.com/ADhVMPUIBp — IranWire (@IranWireEnglish) December 31, 2017

إلى ذلك، أفادت قنوات إيرانية عبر تطبيق "تلغرام" تغطي أخبار المسيرات الاحتجاجية، أن حشود المتظاهرين في العاصمة طهران، تتجه نحو بيت المرشد للنظام الإيراني علي خامنئي، الواقع في شارع باستور، بينما تنتشر قوات الأمن والخرس الثوري بكثافة في الشوارع المؤدية لبيت المرشد.

وأفادت قناة "شهرونديار" عبر تلغرام أن جموع المحتجين اتجهت في تمام الساعة 19:50 بتوقيت طهران، إلى بيت المرشد.

وأضافت أن هناك أوامر للقادة العسكريين لاتخاذ كافة التدابير لمنع وصول المتظاهرين إلى بيت المرشد.

أما موقع "آمد نيوز" المعارض، فأكد أن المظاهرات في وسط طهران تتجه من ميدان انقلاب إلى ميدان باستور مقر المرشد. كما أفاد أن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في ميدان فردوسي وسط طهران.