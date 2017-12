تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في المدن الإيرانية ليل السبت-الأحد، وسط تحذيرات من وزارة الداخلية الإيرانية بأن المتظاهرين "سيدفعون الثمن"، وأن قوات الأمن سيتصدون بكل قوة لأي أعمال عنف.

وأوردت وكالة "إيلنا" القريبة من الإصلاحيين أن "80 شخصاً أوقفوا في أراك (وسط)، بينما أصيب 3 أو 4 أشخاص بجروح" في الصدامات التي شهدتها المدينة مساء السبت.

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حصول تظاهرات في العديد من مدن البلاد، وقام المتظاهرون بتمزيق صور المرشد الأعلى الإيراني خامنئي الموجودة بالشوارع.

