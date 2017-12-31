استمرار التظاهرات في طهران ومدن في غرب إيران وشمالها ووسطها احتجاجا على سياسة النظام إيران تفرض مجددا قيودا على شبكات التواصل الاجتماعي عبر الهواتف النقالة السلطات الإيرانية تؤكد اعتقال 200 شخص على الأقل في طهران وحدها عقب تظاهرات السبت مقتل شخصين في احتجاجات إيران السبت والحرس الثوري يتوعد المتظاهرين بسياسة القبضة الحديدية الرئيس الإيراني يطلب من الإيرانيين تفهم "الموقف الحساس لإيران والمنطقة" وأن يتصرفوا على "أساس مصالحهم الوطنية" روحاني: الشعب له الحق في الاحتجاج ولكن يجب ألا يجعل المواطنين "يشعرون بالقلق حيال حياتهم وأمنهم" وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا فضلي يقول إن " هذه الحوادث" التي يقوم بها مخربون تسببت بالقلق والإزعاج لمن وصفهم "بالمواطنين الأعزاء" المحامية الإيرانية شيرين عبادي: تظاهرات إيران ليست سوى "بداية حركة كبيرة" قد يفوق مداها احتجاجات 2009 ترمب وحلفاء جمهوريون يدعمون الاحتجاجات في إيران ترمب: الشعب الإيراني أدرك الآن أن ثرواته تسرق لتنفق على الإرهاب نيكي هيلي : تظاهرات إيران اختبار من الشعب للحكومة وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس يدعو الدوحة في مكالمة مع نظيره القطري إلى تخفيف التوتر في المنطقة لتركيز الجهود على محاربة داعش والتصدي لتهديد إيران ميليشيا الحوثي تخطف 6 من زعماء القبائل في منطقة همدان و8 مدنيين آخرين بعد يومين من منع خطيبهم من اعتلاء منبر مسجد المنطقة الجيش اليمني يسيطر على مركز منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف السلطة الوطنية الفلسطينية تستدعي سفيرها في واشنطن "للتشاور" على ضوء اعتبار الرئيس ترمب القدس عاصمة لإسرائيل اللجنة المركزية لحزب ليكود تدعو إلى ضم الضفة الغربية تركيا تعتقل 20 شخصاً ينتمون لداعش بينهم 15 أجنبيا وزارة الطاقة السعودية: تطبيق الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية المحلية اعتبارا من الإثنين شاملة ضريبة القيمة المضافة وزارة الطاقة السعودية: سعر لتر بنزين 91 بقيمة 1.37 ريال وزارة الطاقة السعودية: سعر لتر بنزين 95 بقيمة 2.04 ريال وزارة الطاقة السعودية : الديزل للنقل والكيروسين لم يتغير سعرهما السابق الرئيس التشادي يعلن إجراء انتخابات تشريعية في 2018 خدمة واتساب تعود للعمل بعد تعطلها عالميا تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net