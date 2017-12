أظهر مقطع فيديو بثه نشطاء إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي سيدة إيرانية، تم تعريفها على أنها أخت أحد الشهداء، الذين قتلوا خلال الحرب العراقية الإيرانية، وهي تتحدث خلال مشاركتها بالاحتجاجات قائلة: "نحن لسنا أميركيين ولا إسرائيليين.. نحن ضحينا بأرواحنا من أجل هذا البلد.. لكن انظر إلينا الآن".

وتتوسع المظاهرات الشعبية العارمة في إيران على نحو متسارع، حيث انطلقت الخميس الماضي من مدينة مشهد، شمال شرقي البلاد، وسرعان ما امتدت إلى العاصمة طهران والمحافظات الأخرى، بينما تستعد 70 مدينة للخروج اليوم الأحد، بمظاهرات عارمة، حسب ما جاء في ملصق انتشر بشكل واسع عبر مواقع التواصل، ويحدد زمان ومكان انطلاق المظاهرات في نقاط التجمع المذكورة.

Sister of an Iran-Iraq martyrs tells the leader that she’s been living in poverty: “We’re not American or Israeli. We’ve given our lives for this country. But look at us now.” pic.twitter.com/9HKYyGNwT6