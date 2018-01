انطلقت الاثنين أولى المسيرات الاحتجاجية لانتفاضة إيران المستمرة من مدينة يزد، جنوب إيران، ذات الأغلبية الفارسية، وقبل موعدها المقرر بساعة، حيث بدأ المتظاهرون بهتاف "الموت للديكتاتور"، بحسب مقطع نشرته صفحات وحساب وقنوات تغطي الاحتجاجات، منها صفحة "شهرونديار" عبر موقع "فيسبوك".

كما خرج أهالي طهران في تمام الساعة الخامسة عصراً حيث كان مقرراً أن تخرج مظاهرات موحدة مع سائر المحافظات الإيرانية وهتف المحتجون: "الموت للديكتاتور". لكن الشرطة أطلقت على المحتجين الغاز المسيل للدموع.

كما نشر ناشطون مقطعاً يظهر خروج جموع المواطنين العرب في مدينة الفلاحية جنوب إقليم الأهواز وهم يتجهون نحو نقطة التجمع.

وبينما أكد التلفزيون الإيراني الرسمي مقتل 12 متظاهراً، أفاد ناشطون بارتفاع عدد القتلى وجرح أكثر من 120 من المحتجين واعتقال أكثر من 500 منهم في مختلف المدن بينما تدخل الانتفاضة يومها الخامس في أغلب مناطق البلاد.

هذا واستمرت المظاهرات ليلاً في عشرات المدن حيث امتدت من العاصمة طهران إلى شمال غرب البلاد في أرومية وزنجان وخوي إلى بلوشستان، وشرقاً بمدن زاهدان وتشابهار، وشمالاً إلى رشت، وجنوباً إلى شيراز وكرمان والأهواز وغرباً في كردستان وكرمنشاه.

وفي وسط طهران نشرت صور ومقاطع عن تجمعات واشتباكات مع الأمن بعد توجه المتظاهرين نحو بيت المرشد، وكذلك صدامات في أصفهان وهمدان ونهاوند ودرود وخرم أباد وأراك ودماوند.

طهران الآن تهتف: الموت للديكتاتور".

Tehran protesters now: Death to the dictator. "

🔴شعار مرگ بر دیکتاتور از طرف مردم در واکنش به شلیک گاز اشک آور توسط نیروی انتظامی۱۱دی۹۶ تهران#تظاهرات_سراسری #IranProtests pic.twitter.com/pxNQNEjg15