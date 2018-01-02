إيران.. ارتفاع عدد القتلى خلال الاحتجاجات إلى 20

وأنباء عن وقوع قتلى وجرحى برصاص الأمن في سنندج وأصفهان

العربية.نت

مع استمرار الاحتجاجات في المدن الإيرانية لليوم الخامس على التوالي، ارتفع عدد القتلى من المحتجين والقوى الأمنية يوم الاثنين ليصل إلى 20 قتيلاً (17) متظاهراً و(3) من رجال الأمن.

وفي أول إعلان رسمي عن سقوط قتلى من قوات الأمن خلال موجة الاحتجاجات، التي تعم إيران، نقلت وكالات أنباء إيرانية أن شرطياً لقي مصرعه فيما أصيب 3 آخرون جراء إطلاق الرصاص من قبل أحد المتظاهرين في مدينة نجف آباد في محافظة أصفهان، موضحة أن المتظاهر استخدم بندقية صيد في هجومه.

كما تحدثت وكالة "مهر" الإيرانية الموالية للحكومة، لاحقا، عن مقتل عنصرين من وحدات "الباسيج" على أيدي محتجين في المدينة ذاتها مساء الاثنين.

ووفقاً للمعلومات التي وصلت لـ"العربية.نت" قتل 5 محتجين في مدينة قهدريجان التابعة لمحافظة أصفهان وسط إيران، فيما ذكرت الأنباء عن وقوع قتلى وجرحى برصاص الأمن في سنندج وأصفهان.

وأكدت بعض المصادر الإخبارية الإصلاحية والأصولية الخبر وقالت أن الاشتباكات وقعت عندما حاول المحتجون اقتحام مبنى المحافظة في المدينة.

هذا وأكدت وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد رجال الأمن في مدينة نجف أباد التابعة لمحافظة أصفهان خلال الاشتباكات مع المحتجين.

في حين تقول بعض الأنباء غير المؤكدة التي نشرتها مواقع قريبة للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد أن عدد القتلى في المدينة اثنان وهما من كوادر الحرس الثوري.

ونظرا إلى العدد السابق للقتلى من المحتجين الإيرانيين وفقا للإحصائيات الرسمية، فإن عدد القتلى ارتفع إلى 17 شخصا.