تداول ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل، مقطعاً لامرأة متظاهرة تعاتب الجيل الذي أسقط نظام الشاه في ثورة عام 1979 وتناشد الشباب بالاستمرار بانتفاضتهم لإسقاط نظام الملالي.

وقالت المرأة في كلمتها مخاطبة الشباب: أنا امرأة لكني سأكون أمامكم ونحن معكم أنتم الشباب الصف الأمامي الذين تمثلون انتفاضة الأمة الإيرانية".

ويظهر الفيديو تأييد الحشود من الشباب والمتظاهرين لمناشدتها بعدم التوقف عن الاحتجاجات حتى رحيل هذا النظام.

وانطلقت الاثنين خامس أيام المسيرات الاحتجاجية لانتفاضة إيران ولا تزال مستمرة، حيث تشير الأنباء الواردة إلى سقوط بعض المدن الصغيرة كمدينة ايذج ( ايذه) شمال الأهواز والفلاحية جنوب الأهواز بيد المتظاهرين.

كما تشير الأنباء الأولية إلى سقوط المزيد من القتلى والجرحى والمعتقلين بصفوف المحتجين.

