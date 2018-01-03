تتواصل احتجاجات إيران في يومها السادس والتي امتدت حتى صباح الأربعاء المبكر، بمظاهرات ليلية أدت الى اشتباكات مع الشرطة وقوات الأمن في بعض المدن.
في طهران، تم نشر وحدات الشرطة الخاصة في المناطق التي شهدت اشتباكات الليلة الماضية وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية أن هناك العديد من السيارات ترش المياه على المحتجين بين ساحة انقلاب ( الثورة) وشارع ولي عصر.
قوات الأمن الإيرانية تعتدي على المتظاهرين في العاصمة #طهران_الآن #إيران #تظاهرات_سراسري #المعارضه_الايرانيه #انتفاضه_الشعب_الايراني #ايران #قيام_سراسرى #FreeIran #Iranprotests #Iran #IranProtests #RegimeChange pic.twitter.com/tWNcJCs47E— إيران الحرة (@IranAlhurra) January 2, 2018
وفي مناطق أخرى من طهران، أظهرت الفيديوهات المحتجين المشتبكين مع قوات الأمن وهم يهتفون بالمطالبة بالاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة.
المحتجون في بعض المناطق بدأوا بحرق الحوزات العلمية التي تخرّج رجال الدين الشيعة أو الملالي الحاكمين في إيران، خاصة في مدينة "خميني شهر" بمحافظة أصفهان، في دلالة رمزية تظهر مدى الاستياء من حكم رجال الدين في البلاد.
هذا وأشارت وكالات الأنباء الحكومية في إيران ومواقع التواصل الاجتماعي إلى استمرار الاحتجاجات في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان علي نفس وتيرة الليالي الماضية، لكن وتيرة الأحداث اشتدت في المدن الصغيرة.
حرق الحوزة العلمية في #اصفهان .....#Iran #IranProtests #FreeIran #RegimeChange#انتفاضه_الشعب_الايراني #ايران #قيام_سراسرى pic.twitter.com/p3o2bBsjat— إيران الحرة (@IranAlhurra) January 2, 2018
هتافات تنادي برحيل المرشد
وفي مدينة الأهواز العربية، جنوب غرب إيران، تظاهر المئات وهتفوا برحيل المرشد الإيراني علي خامنئي، بقولهم "اسمح لنا يا سيد علي.. حان وقت رحيلك".
وأفاد التلفزيون الإيراني أن مبنى قائم مقامية مدينة لينجان في مقاطعة أصفهان قد تعرض لإطلاق الرصاص من قبل من وصفهم بمثيري الشغب.
كما استمرت احتجاجات مماثلة في خورام أباد ومعشور وإيذج وفي خميني شهر بمحافظة أصفهان، ومسجد سليمان شمال الأهواز، وتبريز مركز محافظة أذربيجان الغربية.
وفي جوهردشت في شمال كرج، أفيد أنه خلال الساعات الأخيرة من الليل، كانت هناك اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين هتفوا ضد النظام والمرشد الايراني علي خامنئي.
وخرج آلاف المتظاهرين في مدينة عبادان التابعة لمحافظة الأهواز جنوب البلاد ذات الغالبية العربية، في سوق الكويت بمسيرات احتجاج حاشدة تطالب بوقف سياسة القمع المتبعة من قبل السلطات ضد مطالبهم التي تنادي بمحاربة الفساد والنظام الديكتاتوري، كما طالبوا بإطلاق سراح السجناء السياسيين.
چهارراه امیریه #آبادان، سهشنبه ۱۲ دی ماه ششمین روزاز #اعتراضات_سراسری pic.twitter.com/OXhqJNqRl5— شهروندیار (@shahrvandyar) January 2, 2018
ألف معتقل
وقال مسؤولون إيرانيون إنه تم اعتقال أكثر من ألف شخص في مختلف محافظات إيران خلال الأيام الماضية من المظاهرات الاحتجاجية التي امتدت حاليا في أكثر من 70 مدينة إيرانية.
وكان هناك 40 معتقلا في اردبيل و 20 في الفلاحية جنوب الأهواز و90 في تبريز و138 في مشهد.
وقد أكدت وزارة الداخلية مقتل 21 شخصا. وكان حسين ذوالفقاري نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية قد أعلن الاثنين أن أكثر من 90% من المعتقلين هم من شبان وناشئين ومعدل أعمارهم أقل من 25 عاما.
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