بالفيديو.. القوات الإيرانية تهرب من المتظاهرين

العربية.نت

بينما تستمر المظاهرات والاحتجاجات في المدن الإيرانية، أظهر مقطع فيديو، حصلت "العربية.نت" عليه هروب القوات الإيرانية من متظاهرين شباب في مدينة كرمانشاه غرب إيران.

ويظهر صوت في الفيديو يهتف بالقول "القوات الأمنية تهرب من شباب كرمانشاه. يحيى شرفكم. جميعهم هربوا".

فيما أظهر فيديو آخر حشود غفيرة من الجماهير في مدينة زَرّين شَهْر في محافظة أصفهان.

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هذا ودخلت المظاهرات الإيرانية يومها السابع، الأربعاء، ومع تواصل الاحتجاجات التي عمت مختلف المدن الإيرانية، ارتفع سقف المطالب، وتزايدت حصيلة القتلى، الذين بلغ عددهم 22 قتيلاً، بحسب أرقام رسمية.

بينما تقول مصادر في المعارضة الإيرانية إن عدد القتلى أكبر من ذلك بكثير. وحول المطالب، ركز المتظاهرون على ضرورة إسقاط القيادة الدينية ونظام ولاية الفقيه بما في ذلك المرشد علي خامنئي.

