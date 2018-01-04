انتفاضة إيران.. ضابط أمن ينشق وينضم للمحتجين

العربية.نت - صالح حميد

انشق ضابط من قوى الأمن الداخلي الإيراني، الأربعاء، وانضم إلى المحتجين في مدينة خرّم أباد، مركز محافظة لورستان، وسط البلاد.

ونشر موقع "آمد نيوز" المعارض الذي يغطي الاحتجاجات في قناته عبر تطبيق "تلغرام"، مقطعا يطهر الضابط المنشق وهو ينضم للمحتجين الذين استقبلوه بحفاوة ويشكرونه على موقفه الشجاع.

#ایران- تسلیم شدن #نیروهای_انتظامی و پیوستن به #جوانان_قیام آفرین در #خرم_آباد 13دیماه96

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@iranazad94 pic.twitter.com/tW0esnFdec — Free Iran (@FreeIran93) January 3, 2018

هذا وتستمر الاحتجاجات ليلا في عشرات المدن الإيرانية، وسط اشتباكات عنيفة، حيث أفادت أنباء بمقتل متظاهر برصاص الأمن بمدينة مسجد سليمان، شمال الأهواز، ويدعى أمين رمضاني.

صورة القتيل أمين رمضاني



وبهذا يرتفع عدد قتلى الانتفاضة الإيرانية بيومها الثامن إلى 23 قتيلا منذ اندلاعها الخميس الماضي.

وتستمر الاحتجاجات ليلة الأربعاء على الخميس في كل من مدينة ملاير في محافظة همدان حيث هتف المتظاهرون: "الشعب يتسول والمرشد يدعي تمثيل الرب!".

وفي طهران، هتف المحتجون الذين تجمعوا ليلا في شارع ولي عصر، بشعار "الموت للديكتاتور"، و"سنقاتل لاستعادة الوطن منكم".

۱۳ دی‌ماه؛ ساعتی پیش، محدوده منطقه ولیعصر تهران

شعار "مرگ بر دیکتاتور"

"می‌جنگیم می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم"



شکستن جو سنگین امنیتی #تظاهرات_سراسری #IranProtests pic.twitter.com/2YRzpi0fSc — Tavaana توانا (@Tavaana) January 3, 2018



وتظهر مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية المتظاهرين في نوشهر شمال غرب البلاد، وهم يرددون شعار "الموت للديكتاتور".



۱۳ دی‌ماه؛ ساعتی پیش، محدوده منطقه ولیعصر تهران

شعار "مرگ بر دیکتاتور"

"می‌جنگیم می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم"



شکستن جو سنگین امنیتی #تظاهرات_سراسری #IranProtests pic.twitter.com/2YRzpi0fSc — Tavaana توانا (@Tavaana) January 3, 2018



كما تفيد الأخبار من الأهواز بأن قوات مكافحة الشغب مصحوبة بعناصر الحرس الثوري والبسيج وعناصر من ميليشيات "الحشد الشعبي" العراقية، حاصروا حي الثورة لقمع الاحتجاجات.

واستمرت الاحتجاجات خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، في أصفهان وكازرون ودرفول وسبزوار وكرمنشاه وعيلام وشاهين شهر وبندر عباس ومدن ومناطق أخرى في البلاد.