الموت لخامنئي.. هتاف الليلة الثامنة للمتظاهرين في إيران

العربية.نت - صالح حميد

استمرت التجمعات والاحتجاجات الشعبية في #إيران في يومها الثامن في العاصمة طهران واصفهان وزرين شهر ودزفول وغيرها من المدن، وسط شعارات وهتافات تطالب برحيل النظام، فيما هتف المتظاهرين مساءا في عدد من المدن بالموت لخامنئي بينما أفادت منظمات حقوقية باعتقال عشرات الطلاب بتهمة المشاركة في الاحتجاجات.

انطلاق المظاهرات الليلية في طهران الآن بشعار " الموت لخامنئي

وأفادت مصادر إعلامية إيرانية أنباء عن قتلى في تظاهرات سنندج في كردستان كما نقلت شبكات مواقع التواصل فيديوهات بقيام تظاهرات ضخمة في أرومية بإقليم أذربيجان وسنندج في كردستان وفي شيرا.

مظاهرات مساء الْيَوْمَ في مدينة سنندج عاصمة كردستان إيران To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وفي #طهران تجمعت عائلات السجناء السياسيين أمام سجن "ايفين"، بالإضافة لعدد من أسر الطلاب المعتقلين أثناء الاحتجاجات، للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم، بينما تستمر الدعوات لخروج الجماهير هذه الليلة.

وفي #اصفهان، انتشر فيديو يظهر حشود المحتجين الذين يُقدر عددهم بالآلاف وهم يهتفون "لا غزة لا لبنان.. روحي فداء لإيران".

كما شهدت مراسم تشييع حمزة لشني، أحد قتلى الاحتجاجات في مدينة دورود بمحافظة #اورستان، والتي شارك فيها أكثر من 2000 من المواطنين والمحتجين في هذه المدينة هتافات ضد النظام.

أفادت التقارير الواردة أن مراسيم التشييع والدفن لشهيد الانتفاضة حمزة لشني اجريت اليوم الخميس 4 يناير في مدينة «دورود» شارك فيها أكثرمن ألفين من المواطنين والمنتفضين في هذه المدينة#Iran #إيران #IranProtests #FreeIran #RegimeChange#انتفاضه_الشعب_الايراني #ايران #تظاهرات_سراسري pic.twitter.com/xdRCkLyfoP — إيران الحرة (@IranAlhurra) January 4, 2018

وفي دزفول، أجبر المتظاهرون ضباط وعناصر الأمن والشرطة على التراجع، حسب ما أظهر فيديو انتشر عبر مواقع التواصل.

إلى ذلك، أفادت منظمات حقوقية، الخميس، باعتقال عدد من الناشطين والصحافيين، وكذلك الطلاب الجامعيين، بسبب مشاركتهم ودعمهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة، من بينهم بهرام بذيرة عضو نقابة الطلبة في جامعة طهران، وسكرتير نقابة طلاب جامعة طهران الحكومية، مهسا مرتضايي، و3 ناشطين شاركوا في الاحتجاجات التي نُظمت في الجامعة، يوم الاثنين الماضي، ورفعوا شعارات مناهضة للنظام.

هذا وتستمر السلطات بحجب مواقع التواصل، حيث أطلق نشطاء هاشتاغ #freeinternet4iran للضغط على إيران لرفع الحظر عن مواقع التواصل. ومن المقرر أن تتجدد الاحتجاجات ليلا وتمتد حتى ساعات الصباح المبكرة كما في الليالي السابقة.

وفي آخر المستجدات، شهدت مدن أوروميا (عاصمة أذربيجان الغربية) وسنندج (عاصمة محافظة كردستان الإيرانية) وشيراز (عاصمة محافظة فارس) واليكودرز (في محافظة لورستان)، مظاهرات مساء اليوم، ما يؤكد استمرار الاحتجاجات في مختلف المدن الإيرانية.

في اليغودرز خرجت مسيرة حاشدة تهتف "اخجل يا خامنئي .. واترك السلطة".

أما في شيراز، فقد أظهر مقطع حشدا من الشبان يهتفون للشعب للانضمام إليهم وسط سماع صوت طلقات نارية وفزع المتجمعين.

زنده از #شیراز



امشب ۱۴ دی آمل جهنم دیکتاتورهاست✊



در #پنجشنبه_سرخ انقلابیون معترض سراسر کشور، به سراغ لانه های حکومت آخوندی میروند.



اطلاع رسانی #تظاهرات_سراسری pic.twitter.com/M31BulvuQR — جواد سیمین #تظاهرات_سراسری (@javadsimin) January 4, 2018

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser مظاهرات الخميس 4 يناير_ مدينة اَليكودرز