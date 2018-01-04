قائد الجيش الإيراني: نحن على استعداد لمواجهة الاحتجاجات

دبي - رويترز

نسبت وسائل إعلام رسمية إلى قائد الجيش الإيراني، الميجر جنرال عبد الرحيم موسوي، قوله الخميس، إن قوات الشرطة نجحت بالفعل في إخماد احتجاجات مناهضة للحكومة لكن قواته مستعدة للتدخل إذا لزم الأمر.

ونقل عن موسوي قوله: "رغم أن هذه الفتنة العمياء كانت من الصغر بحيث تمكن جزء من قوات الشرطة من وأدها في المهد.. فإننا نطمئنكم بأن رفاقكم في جيش الجمهورية الإسلامية سيكونون على استعداد لمواجهة من غرر بهم الشيطان الأكبر (الولايات المتحدة)".

من جهته، نشر الحرس الثوري في إيران قواته في 3 أقاليم لإخماد المظاهرات التي دخلت أسبوعها الثاني وشهدت مقتل أكثر من 20 شخصاً، وفق الحصيلة الرسمية.

وقال قائد الحرس الثوري، الجنرال محمد علي جعفري، إنه أرسل قوات إلى أقاليم أصفهان ولورستان وهمدان لمواجهة "الفتنة الجديدة"، على حد تعبيره.

وفي تحدٍ صريح، خرج المئات في مسيرات احتجاجية في شوارع بلدات إيرانية عدة، وسط هتافات تقول "الموت للديكتاتور"، في إشارة للمرشد الأعلى خامنئي.