هذه أحدث مقاطع فيديو من احتجاجات إيران رغم قطع الإنترنت

لندن - رمضان الساعدي

شدد النظام الإيراني قيوده على الإنترنت في البلاد بهدف الحد من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً تطبيق "تلغرام" بعد أن أصبح وسيلة للتنسيق بين المتظاهرين.

ورغم ذلك يتمكن النشطاء الإيرانيون من إيصال آخر أخبار انتفاضتهم العارمة ولو بعد حين إلى العالم الخارجي المتعطش لسماع أحدث ما أنجزه المحتجون الإيرانيون ضد نظامهم.

ونشر، صباح الخميس، موقعا "إيران برس نيوز" و"آمد نيوز" الإيرانيان، مقاطع فيديو تشير إلى استمرار المظاهرات إلى ساعات الفجر في مدن محافظات مثل أصفهان وكرمانشاه وإيلام.

ونشر النشطاء الإيرانيون في مدينة كرمانشاه غرب إيران مقطع فيديو قالوا إنها من مظاهرات مساء، الأربعاء وفيه يقوم المحتجون بالقبض على أحد قوات التعبئة بعد محاولته الهروب من المحتجين.

وفي مدينة خرم آباد مركز محافظة لرستان وسط إيران، يلقي المتظاهرون الحجارة ضد قوات الأمن في أحد الشوارع الرئيسية في المدينة.

أما في زرين شهر بمحافظة أصفهان وسط إيران، تجمهر عدد كبير من المحتجين وهتفوا ضد المرشد علي خامنئي، بشعار "الموت للديكتاتور".

أما في مدينة إيلام غرب إيران فكان المقطع المنشور على موقع "يوتيوب" أكثر إثارة، حيث انتهت المواجهة مع المحتجين بهروب قوات الأمن التي حضرت لتُرهب المتظاهرين والحد من تقدمهم نحو وسط المدينة.