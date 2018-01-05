السعودية : أمر ملكي بصرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة اعتباراً من أول يناير الجاري أمر ملكي: صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره 1000 ريال للمواطنيين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة أمر ملكي: صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة أمر ملكي: إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد أمر ملكي: إضافة بدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي بمبلغ 500 ريال لمدة سنة أمر ملكي: زيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة سنة أمر ملكي: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنيين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة والتعليم الأهلي الخاص أمر ملكي: تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850 ألف ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن مجلس الأمن يعقد اجتماعا رسميا حول الاحتجاجات في إيران بعد مشاورات مغلقة المندوبة الأميركية نيكي هيلي تحذر طهران في مجلس الأمن من أن "العالم يراقب" أفعالها المندوبة الأميركية: النظام الإيراني ينفق 6 مليارات سنويا على الأقل لدعم الأسد المندوب الفرنسي: نطالب السلطات الإيرانية بضبط النفس واحترام الحريات المندوب البريطاني: هناك حاجة لحوار حقيقي بشأن مطالب المتظاهرين في إيران المندوب الكويتي: نطالب باحترام حرية التعبير وحق التظاهر السلمي في إيران المندوب الروسي: دعوا إيران تحل مشاكلها بنفسها استمرار الاحتجاجات على امتداد المناطق الإيرانية مراقبون: المكون الأذري يدخل بقوة في الاحتجاجات ضد النظام الإيراني ناشطون إيرانيون: عدد قتلى المظاهرات تجاوز 45 في مدن عدة تظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني بعد صلاة الجمعة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 5 شركات إيرانية تتهمها بالمشاركة في صناعة الصواريخ الباليستية مقتل القيادي البارز في ميليشيا مختار ناصر نكير الزايدي والمكنى أبو شهاب واثنين من مرافقيه في جبهة اليتمة مديرية خب والشعف تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن فوق نجران تحالف دعم الشرعية: محاولة استهداف نجران بصاروخ دليل جديد على استمرار دعم إيران للحوثيين الجيش اليمني يتقدم في الجوف ويسيطر على كامل مديرية خب الشعب كبرى مديريات اليمن نظام الأسد يواصل حملته على إدلب والسكان يضطرون للنزوح في طقس بارد محادثات في باريس بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان تناولت جهود مكافحة الإرهاب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: الأمير محمد بن سلمان يزور فرنسا نهاية فبراير أو في مارس نوري المالكي يقترح تأجيل الانتخابات العراقية المقررة في مايو مع تشكيل حكومة مؤقتة برئاسته البرلمان العراقي يتعرض لضغط شعبي من أجل حسم مسألة تأجيل الانتخابات من عدمه طوابير من السودانيين خارج المخابز عقب مضاعفة الاسعار اشتباكات قرب عاصمة جنوب السودان في انتهاك للهدنة رواندا تنفي موافقتها على استقبال مهاجرين من اسرائيل تقرير: أميركا تجمد تمويلا لأونروا قيمته 125 مليون دولار مسؤول أميركي: وقف مساعدات أمنية لباكستان بقيمة ملياري دولار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن أوروبا يمكن أن تعرض على تركيا شراكة بدل الانضمام للإتحاد الأوروبي وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون: خطر داعش لم ينته والمعركة مع التنظيم دخلت "مرحلة جديدة" كتاب مثير عن ترمب الأعلى مبيعا على الإنترنت مؤلف كتاب "نار وغضب"حول ترمب: دعوات وقف النشر ساهمت في زيادة المبيعات التونسي حمادي صمود يفوز بجائزة أبو القاسم الشابي للابداع الأدبي يمكن استقبال بث قناة العربية على الترددات التالية: قمر "ياه لايف" 52.5 شرق - 11823 / أفقي - الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net