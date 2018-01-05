استمرار الاحتجاجات على امتداد المناطق الإيرانية مراقبون: المكون الأذري يدخل بقوة في الاحتجاجات ضد النظام الإيراني ناشطون إيرانيون: عدد قتلى المظاهرات تجاوز 45 في مدن عدة تظاهرات مؤيدة للنظام الإيراني بعد صلاة الجمعة مجلس الأمن الدولي يجري محادثات مغلقة حول إيران مع إمكانية عقد جلسة علنية بطلب من أميركا روسيا: جلسة مجلس الأمن حول إيران تدخّل في سيادتها روسيا: قول إيران إن أيادي خارجية خلف الاحتجاجات ليس من دون أساس الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 5 شركات إيرانية تتهمها بالمشاركة في صناعة الصواريخ الباليستية تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض صاروخ بالستي أطلق من اليمن فوق نجران تحالف دعم الشرعية: محاولة استهداف نجران بصاروخ دليل جديد على استمرار دعم إيران للحوثيين إصابة رئيس أركان الجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي بجروح في ساقه جراء انفجار لغم أرضي خلال جولة ميدانية الجيش اليمني يتقدم في الجوف ويسيطر على كامل مديرية خب الشعب كبرى مديريات اليمن محادثات في باريس بين وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان تناولت جهود مكافحة الإرهاب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير: الأمير محمد بن سلمان يزور فرنسا نهاية فبراير أو في مارس نوري المالكي يقترح تأجيل الانتخابات العراقية المقررة في مايو مع تشكيل حكومة مؤقتة برئاسته البرلمان العراقي يتعرض لضغط شعبي من أجل حسم مسألة تأجيل الانتخابات من عدمه الخارجية المصرية: نبحث الإجراء المناسب لاستدعاء السودان سفيره في القاهرة للتشاور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إن أوروبا يمكن أن تعرض على تركيا شراكة بدل الانضمام للإتحاد الأوروبي وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون: خطر داعش لم ينته والمعركة مع التنظيم دخلت "مرحلة جديدة" مسؤول أميركي: واشنطن قد تجمد مساعدات لباكستان تصل قيمتها إلى 1,9 مليار دولار كتاب مثير للجدل يصدر في أميركا حول جوانب حساسة من حياة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحت عنوان "نار وغضب" منظمة "انقذوا الأطفال": 48 ألف طفل من الروهينغا قد يولدون في مخيمات المهجرين في بنغلاديش في ظل ظروف صحية سيئة رئيس شركة فيسبوك مارك زوكربرغ يتعهد بحل مشاكل موقع التواصل خلال 2018 ومنها التحرش والأخبار الكاذبة لجنة برلمانية بريطانية تقترح فرض ضريبة على أكواب القهوة غير القابلة لإعادة الاستخدام بهدف تشجيع التدوير يمكن استقبال بث قناة العربية على الترددات التالية: قمر "ياه لايف" 52.5 شرق - 11823 / أفقي - الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net