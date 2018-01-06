تجددت الاحتجاجات في #إيران في يومها العاشر على التوالي، بمظاهرات في مدن متفرقة من إيران اليوم السبت.
وخرج المحتجون، مساء السبت، بمظاهرة في مدينة معشور، جنوب إقليم #الأهواز. وفي منطقة جوهردشت في مدينة كرج شمالي العاصمة طهران.
وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل، المتظاهرين وهم يهتفون لمواطنيهم للانضمام إليهم.
تظاهرات أمام مستشفى في مدينة هانوفر حيث يرقد هاشمي شاهرودي
وتجمهر عدد من الإيرانيين أمام مستشفى في مدينة هانوفر حيث يرقد هاشمي شاهرودي رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس السلطة القضائية سابقا.
NEW FOOTAGE - TODAY— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) January 6, 2018
Jan 6 - Mahshahr, SW #Iran
Activists reporting major anti-government rally.#IranProtests #تظاهرات_سراسرى pic.twitter.com/M2bYXFcr9I
وفي تستر (شوشتر) شمال إقليم الأهواز، خرج شبان للتظاهر في الشارع الرئيسي للمدينة، بينما انتشرت قوات الأمن والشرطة بكثافة لتفريق المحتجين.
همین الان قیام مردم #شوشتر برای مبارزه با ظلم، استبداد و بیعدالتی ادامه دارد— کافه گلاسه (@cafe_glase_) January 6, 2018
شوشتری ها به خیابان بیایید ستم ماندنی نیست#تظاهرات_سراسرى#اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/gU33dM3QTq
وفي #طهران، قال ناشطون إيرانيون إن وحدة مكافحة الشغب فرّقت بعنف اعتصاما في تقاطع شارع منيرية مع شارع جاويد، لعائلات المحتجزين التي تطالب بالإفراج عن أبنائها الذين اعتقلوا خلال المظاهرات الأخيرة.
NEW FOOTAGE - TODAY— Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) January 6, 2018
Jan 6 - Tehran, #Iran
Moniriye - Javeed St.
Activists say anti-riot unit seen attacking a sit-in of family members demanding the release of their loved ones arrested during recent demonstrations.#IranProtests #تظاهرات_سراسرى pic.twitter.com/40BHMS82Bi
وفي مراغة ذات الأغلبية التركية الأذرية بمحافظة #أذربيجان الشرقية، خرج المتظاهرون ليلا بهتافات ضد الرئيس الإيراني حسن روحاني. وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وفي كرج، مركز محافظة ألبورز، خرج مئات المتظاهرين ليلا وهم يهتفون "الموت لخامنئي".
تظاهرات مساء السبت في منطقة جوهردشت في مدينة كرج شمالي العاصمة طهران
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