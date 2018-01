تجددت الاحتجاجات في #إيران في يومها العاشر على التوالي، بمظاهرات في مدن متفرقة من إيران اليوم السبت.

وخرج المحتجون، مساء السبت، بمظاهرة في مدينة معشور، جنوب إقليم #الأهواز. وفي منطقة جوهردشت في مدينة كرج شمالي العاصمة طهران.

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل، المتظاهرين وهم يهتفون لمواطنيهم للانضمام إليهم.

وتجمهر عدد من الإيرانيين أمام مستشفى في مدينة هانوفر حيث يرقد هاشمي شاهرودي رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام ورئيس السلطة القضائية سابقا.

وفي تستر (شوشتر) شمال إقليم الأهواز، خرج شبان للتظاهر في الشارع الرئيسي للمدينة، بينما انتشرت قوات الأمن والشرطة بكثافة لتفريق المحتجين.

وفي #طهران، قال ناشطون إيرانيون إن وحدة مكافحة الشغب فرّقت بعنف اعتصاما في تقاطع شارع منيرية مع شارع جاويد، لعائلات المحتجزين التي تطالب بالإفراج عن أبنائها الذين اعتقلوا خلال المظاهرات الأخيرة.

