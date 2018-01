بدأ اليوم 11 لانتفاضة إيران باحتجاجات عمالية في كل من شركة "هبكو" في أراك، بمحافظة مركزي، وعمال شركة قصب السكر بمدينة التلال السبعة (هفت تبة) شمال إقليم الأهواز، الذين أضربوا عن العمل احتجاجا على رواتبهم المتأخرة وعدم تحسين ظروف عملهم وإخراج الكثير منهم وعدم رفع الأجور.

كما بث ناشطون صورا عن إضراب عمال شركة "خليج " للنقل في مدينة اسلامشهر التابعة لمحافظة طهران، وهي ثاني أكبر مدينة بالمحفظة بعد العاصمة، والذين تجمعوا أمام مبنى الشركة احتجاجا على عدم تحسين ظروف عملهم الصعبة وتأخر رواتبهم.

وأفاد موقع العمال الإيرانيين " IranKargar " الإخباري المستقل أن عمال مصانع قصب السكر بدأوا منذ صباح الأحد بالإضراب العام احتجاجا على عدم تنفيذ مسؤولي الشركة لوعودهم بدفع الأجور المتأخرة.

ووفقا للتقرير، فقد احتشد العمال في ساحة كبيرة من المصنع وأغلقوا هذا الجزء من مدخل المصنع، كما منعوا الشاحنات من دخول الشركة ونقل شحنات قصب السكر.

وكان عمال قصب السكر قد نظموا في وقت سابق وقفات احتجاجية عدة، وقامت الشرطة وقوات الأمن بقمعها، أما عمال مصنع " هبكو" لأدوات الحفر والنقل، فهم مستمرون بالإضراب منذ 12 يوما.

هذا بينما أفادت موقع العمال الإيرانيين بأن محكمة ثورية حكمت أمس السبت، على أربعة من عمال قصب السكر بالسجن لمدة عام واحد، بتهمة "الدعاية ضد النظام" لمشاركتهم في الاحتجاجات.

وفي السياق، نشر ناشطون دعوات للاحتجاج ضد النظام، مساء الأحد، في مختلف المحافظات فيما اختلفت ساعات الدعوة للحضور خلافا للأيام الماضية، مما يعني بأن التجمعات أصبحت أكثر تنظيما، بحسب ناشطين.

#IranProtests #تظاهرات_سراسرى #بسيجی_نیستم The number of #IRGC Basij members repenting is growing by the day. pic.twitter.com/kZzNQvlXTY

وهنالك ملصقات تشير إلى ساعة ومكان التظاهرات في مدن مختلفة في إيران، بالإضافة إلى استمرار حملة حرق بطاقات العضوية في ميليشيا الباسيج وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المنشقين الذين انحازوا للصفوف المتظاهرين في إيران.

Qom - central #Iran

Voice says nothing of this regime is Islamic, "We didn't become an #IRGC Basij member to kill the people... I call on others like me to join the people..."#IranProtests #تظاهرات_سراسرى #يحدث_الأن_في_إيرا pic.twitter.com/5EaNaSG6wD