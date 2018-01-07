تحالف دعم الشرعية: إخلاء طيارين بعد سقوط طائرتهما إثر خلل فني في اليمن اليوم الحادي عشر لاحتجاجات إيران ضد نظام ولاية الفقيه: مجلس الشورى يتجه لتشديد قوانين القمع والحرس يتحدث عن إخمادها القبضة الحديدية للنظام الإيراني تفشل في منع المتظاهرين من الخروج إلى الشوارع إضرابات عن العمل في أراك بمحافظة مركزي ومدينة التلال السبعة شمال إقليم الأحواز المتظاهرون يحرقون صورا لخامنئي ويهاجمون مراكز أمنية عناصر من الباسيج يحرقون هوياتهم رفضا لقمع المتظاهرين وتأييدا لمطالبهم حكومة إقليم كردستان ترفض اتهامات رضائي بإدارة التظاهرات في إيران اشتباكات عنيفة بين قبائل خولان الطيال وميليشيا الحوثي جنوب شرق العاصمة صنعاء استسلام قيادي حوثي و50 عنصراً في الحديدة الجيش الوطني بتعز يصد هجوما للميليشيات ويكبدها خسائر فادحة معين شريم نائب المبعوث الأممي يصل إلى صنعاء للقاء قيادات الانقلابيين نقابة الصحفيين اليمنيين: 300 انتهاك في 2017 والحوثيون يتصدرون القائمة المرصد: مقتل 17 شخصا بقصف على غوطة دمشق الشرقية النائب العام السعودي: توقيف 11 أميرا تجمهروا في قصر الحكم مطالبين بإلغاء قرار إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء النائب العام السعودي: الأمراء الموقوفون طالبوا بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الصادر بحق أحد أبناء عمومتهم النائب العام السعودي: تم إبلاغ الأمراء بخطأ تصرفهم لكنهم رفضوا مغادرة قصر الحكم النائب العام السعودي: تم إيداع الأمراء الموقوفين سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم النائب العام السعودي: الجميع سواسية أمام الشرع ومَن يخالف الأنظمة ستتم محاسبته مصدر أردني مسؤول: مقترح عقد قمة استثنائية لم يكن على أجندة اجتماع السداسية العبادي يعتزم تقديم طلب لإصدار فتوى دستورية بشأن عدم تأجيل الانتخابات رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق يعلن أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة القادمة مقتل 25 شخصا قبالة سواحل ليبيا في غرق زورق كان يقل نحو 150 مهاجرا موجة البرد تواصل شل الحركة في شمال القارة الأميركية وتتسبب باضطراب في الحركة الجوية إيران تمنع رسميا تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية بعد تحذير لخامنئي من "الغزو الثقافي" فقدان 32 شخصا إثر تصادم ناقلة نفط إيرانية بسفينة شحن قبالة الصين يمكن استقبال بث قناة العربية على الترددات التالية: قمر "ياه لايف" 52.5 شرق - 11823 / أفقي - الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net