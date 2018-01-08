إيران تمنع تدريس الإنجليزية.. "إنه غزو ثقافي"

العربية.نت - صالح حميد

أعلنت السلطات الإيرانية منع تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية، وذلك تنفيذاً لرغبة المرشد الأعلى للنظام في إيران علي #خامنئي ومقربيه من التيار المتشدد، الذين يعارضون تدريس الإنجليزية باعتبارها مظهرا من مظاهر "الغزو الثقافي" الغربي.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للتعليم، مهدي ناويد أدهم، في تصريحات للتلفزيون الرسمي مساء السبت، أن تعليم الإنجليزية في المدارس الابتدائية الحكومية وغير الحكومية داخل إطار المنهج الرسمي يخالف القوانين.

وأضاف أن "تدريس الإنجليزية ممنوع في مرحلة التعليم الابتدائي التي يتم فيها إرساء أسس الثقافة الإيرانية للطلبة"، حتى لو كانت خارج المنهاج التعليمي.

ويتم تدريس الإنجليزية عادة في مدارس من المرحلة الإعدادية بمعدل حصة واحدة من ساعتين أسبوعياً وبشكل مبسط جدا وغير كاف لتعلم اللغة حتى على مستوى المحادثة البسيطة أو كتابة نص قصير.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، انتقد في خطبة له في مايو 2016، التشجيع على تعلم اللغة الإنجليزية في البلاد، معتبراً أن ذلك "ينشر الثقافة الأجنبية في صفوف الأطفال والشباب"، وقال إن "اللغة الإنجليزية ليست وحدها لغة العلم".

وحينها رد الرئيس حسن #روحاني ، على تصريحات خامنئي بأن تعليم الإنجليزية يعتبر "ميزة اقتصادية للبلاد"، وأضاف أن "تعليم لغات العالم الأخرى للشباب يفتح لهم نوافذ جديدة للعلم والمعرفة، وفهم العالم من حولهم"، متخذاً من الهند مثالًا على حديثه، معتبراً أن تعليم لغة ثانية يمكن أن يكون ميزة اقتصادية للبلاد.

وعقب تلك الحادثة، شن المتشددون هجوماً كاسحاً على روحاني حيث وصف إمام جمعة مدينة #مشهد، ونائب الولي الفقيه في خراسان، آية الله علم الهدى، الإنجليزية بلغة "الجهل والخديعة".

وانتقد علم الهدى تصريحات روحاني، معتبرا أن اتخاذ موقف سياسي مضاد لولاية الفقيه سيكون له "أكبر ضرر ثقافي"، على حد تعبيره.

وقال ممثل المرشد إن "بريطانيا هي من روجت للغة الإنجليزية على اعتبارها لغة العلم"، مشدداً على أنها "لغة الجهل"، على حد وصفه.