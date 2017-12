استيقظ سكان الإمارات الأحد على وشاح من الضباب يلف الطرقات، استمر حتى ساعات متأخرة من الصباح.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات كما السلطات المعنية ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرقات، لا سيما أن تشكل الضباب يؤدي لانخفاض الرؤية في بعض الأوقات بالمناطق الداخلية والساحلية من البلاد.

@HamdanMohammed captures striking views of #Dubai in the sea of fog ...#UAE #mydubai pic.twitter.com/m2L6tRQvjJ