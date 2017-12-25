شاهد الضباب يخفي مذيع العربية داخل الاستوديو

دبي - العربية.نت

لم تقتصر موجة #الضباب التي خيمت على عدة مناطق من الإمارات العربية المتحدة، وحجبت الرؤية إلى حد كبير، على الطرق فقط بل تسللت حتى إلى #استوديو_العربية، لدرجة أنها حجبت رؤية الزميل #طاهر_بركة، أثناء تقديمه برنامج #العربية_الليلة.

لكن الفرق بين الضباب خارج الأستوديو وداخله، هو أن الأول طبيعي والثاني افتراضي عن طريق تقنية #محاكاة_الواقع، وإن كانت شبيهة إلى حد كبير بالحقيقة.

وقد استيقظ سكان #الإمارات الأحد على وشاح من الضباب يلف الطرقات، استمر حتى ساعات متأخرة من الصباح.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات كما السلطات المعنية ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرقات، لاسيما أن تشكل الضباب يؤدي لانخفاض الرؤية في بعض الأوقات بالمناطق الداخلية والساحلية من البلاد.

وأدى الضباب إلى إيقاف بعض الرحلات، إذ أعلنت شركة #طيران_الإمارات ومقرها دبي أنها ألغت 10 رحلات صباح الأحد، بسبب الضباب الكثيف فيما قالت شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي إنها تتوقع تأخر رحلات.