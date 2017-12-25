فيديو من شركة صينية.. الصفع يحسن العلاقات

لندن – العربية.نت

أجبرت #شركة_صينية موظفيها على صفع بعضهم بعضاً على وجوههم، وذلك خلال حفل سنوي أقامته للعاملين فيها، فيما ظهرت الفتيات العاملات في الشركة وهن يصفعن بعضهن بالفعل في فيديو تداولته العديد من وسائل الإعلام الغربية وحصلت "العربية.نت" على نسخة منه.

وبحسب المقطع، فإن عشرات #الفتيات الموظفات في الشركة ظهرن على المنصة خلال الحفل وهن يتبادلن #الصفعات على الوجوه خلال حفل الشركة المشار إليه، فيما بررت الشركة هذه الصفعات بأنها من أجل تعميق وتحسين العلاقات بين العاملين.

وقالت الشركة التي تعمل في مجال إنتاج وبيع وتسويق مواد التجميل لوسائل إعلام محلية في الصين، إن تبادل الصفعات الجماعي على الوجوه يهدف إلى "بناء روح الفريق" بين العاملين في الشركة.

وحدثت الواقعة في مدينة نانتشانج بإقليم جيانكسي يوم 17 ديسمبر/كانون الثاني الحالي، وهو الحفل السنوي الذي تقيمه الشركة لموظفيها، فيما تظهر في الفيديو نحو 20 موظفة على المنصة وهن يتبادلن الصفعات على الوجه، بينما يجلس عشرات المدعوين – على ما يبدو- في محيطهن.

وذكرت الشركة أن هذا الاحتفال كان الاحتفال السنوي الرابع عشر على تأسيس الشركة، فيما قال متحدث باسم الشركة لوسائل الإعلام الصينية ويُدعى ليو: "لا يوجد شيء خاص، إنما هو مجرد اختبار للموظفين في الشركة".

وأضاف: "إنه روتين والعديد من الشركات تقوم به، ويهدف لبناء روح الفريق بين العاملين في الشركة".