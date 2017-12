أكثر كلمات كان يبحث عنها العالم في 2017.. بعضها مفاجأة

دبي - العربية.نت

فجرت قائمة أكثر الكلمات بحثاً في محرك غوغل العالمي العملاق لعام 2017 مفاجآت كثيرة حول اهتمامات الناس خلال 12 شهراً، حيث كان البحث عن إعصار إيرما الذي ضرب أميركا في النصف الثاني من هذا العام على رأس تلك القائمة.

كما كان البحث عن هاتف آيفون 8 الجديد وآيفون xكما احتلت قضية الأزمة الكورية مع الولايات المتحدة قائمة الكلمات الأكثر بحثاً أيضاً وأغنية ديسباسيتو التي كانت مفاجأة هذا العام من حيث عدد المشاهدات.

وتشمل تلك القائمة أول 10 كلمات الأكثر بحثاً في جميع التصنيفات، من الأخبار والتكنولوجيا إلى الموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية.

وتشمل عمليات البحث هذه القائمة:

1) Hurricane Irma

2) iPhone 8

3) iPhone X

4) Matt Lauer

5) Meghan Markle

6) 13 Reasons Why

7) Tom Petty

8) Fidget Spinner

9) Chester Bennington

10) India National Cricket Team

أخبار عالمية

Global News

1) Hurricane Irma

2) Bitcoin

3) Las Vegas Shooting

4) North Korea

5) Solar Eclipse

6) Hurricane Harvey

7) Manchester

8) Hurricane Jose

9) Hurricane Maria

10) April the Giraffe

تكنولوجيا

1) iPhone 8

2) iPhone X

3) Nintendo Switch

4) Samsung Galaxy S8

5) Xbox One X

6) Nokia 3310

7) Razer Phone

8) Oppo F5

9) OnePlus 5

10) Nokia 6

أفلام

1) IT

2) Wonder Woman

3) Beauty and the Beast

4) Logan

5) Justice League

6) The Fate of the Furious

7) Baahubali 2: The Conclusion

8) Dunkirk

9) La La Land

10) Thor: Ragnorok

الموسيقيون والفنانون

1) Meghan Markle

2) Kevin Spacey

3) Gal Gadot

4) Louis C.K.

5) Bill Skarsgård

6) Millie Bobby Brown

7) Tom Holland

8) Kaley Cuoco

9) Saoirse Ronan

10) Jason Momoa

الأغاني والكلمات

1) Despacito

2) Shape of You

3) Perfect

4) Havana

5) Look What You Made Me Do

6) HUMBLE.

7) Versace on the Floor

8) Closer

9) Bad and Boujee

10) Rockstar

البرامج التلفزيونية

1) Stranger Things

2) 13 Reasons Why

3) Big Brother Brasil

4) Game of Thrones

5) Iron Fist

6) Bigg Boss

7) Riverdale

8) American Gods

9) The Kapil Sharma Show

10) Mindhunter