الأمير هاري يقدم برنامجاً إذاعياً ويحاور أوباما

لندن - أسوشيتد برس

يجرب الأمير البريطاني، هاري، وظيفة الصحافي الإذاعي، من خلال القيام بدور مذيع ببرنامج إخباري على إذاعة راديو 4 بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وعقد هاري مقابلات مع عدد من الشخصيات، لاسيما الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، في البرنامج الذي بثه راديو 4 الأربعاء.

واختار هاري بعض الموضوعات وركز على القضايا التي يشارك فيها، مثل الصحة العقلية والجيش.

وفي مقابلة تم تسجيلها مسبقاً، قال أوباما لهاري إنه عندما غادر البيت الأبيض آخر مرة كان لديه شعور عام "بالراحة النفسية"، بالرغم من إحساسه بأن ثمة أموراً ومهمات كثيرة لم تنجز.

ومهنة الصحافي الإذاعي تقليد على برنامج الأخبار الصباحي على راديو 4.