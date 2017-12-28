الجيش اليمني يتقدم في البيضاء ويستعيد ناطع ونعمان، ويضبط أسلحة إيرانية بحوزة ميليشيات الحوثي أنباء عن مقتل القيادي الحوثي أبو ابتسام الصعداوي في جبهة نعمان في البيضاء آلاف من الإيرانيين يهتفون لإسقاط النظام ورفض التدخل الخارجي في احتجاجات معيشية في عدة مدن الاحتجاجات في إيران جرت في محافظة خراسان ومدن مشهد و يزد ونيشابور وشاهرود وكاشمر أ ب: حاكم مشهد محمد نوروزيان يؤكد اعتقال مئات الكتظاهرين بسبب ما وصفه "أعمال تخريبية أثناء تجمعات غير قانونية" القيادي في ميليشيا الحشد الشعبي العراقية حمزة أبو العباس يظهر في صور واقفا عند الشريط الحدودي مع فلسطين الصليب الأحمر: إجلاء 12 مريضا آخر من الغوطة الشرقية قوات النظام السوري تواصل قصف محافظتي إدلب وحماة مستخدمة المدافع والهاون وراجمات الصواريخ تزامنا مع غارات جوية مكثفة السلطات العراقية تمدد حظر الرحلات إلى كردستان حتى اواخر فبراير المقبل سفارة الولايات المتحدة في تركيا تعلن أن بعثاتها في تركيا ستستأنف خدمة التأشيرات بالكامل التحالف الدولي يتهم بشار الأسد بالسماح لعناصر داعش بالتحرك في المناطق الخاضعة لنظامه وزارة الداخلية الأفغانية: 41 قتيلا على الأقل في تفجيرات وسط كابل مصر: مقتل عسكريين اثنين بهجوم لمتطرفين بقذيفة على قوة تأمين أحد البنوك في مدينة العريش السعودية: الملك سلمان يستقبل في قصر العوجا بالدرعية الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الجزائر: الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يصادق على اعتبار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مدفوعة الأجر الجيش الليبي يرحب بإجراء الانتخابات في أقرب وقت روسيا: قرار اليابان نشر صواريخ أميريكية سيضر بالعلاقات بين طوكيو وموسكو الرئيس الروسي: تفجير سان بطرسبورغ عمل إرهابي دراسة: الخروج من المنزل يطيل عمر كبار السن عاصفة شتوية تخلف ثلوجا قياسية في مدن أميركية بولاية بنسلفانيا تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net