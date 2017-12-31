فيديو يُظهر لحظة سقوط طائرة في أستراليا ومقتل ركابها

لندن - العربية.نت

قتل 6 أشخاص هم كافة الركاب في طائرة سياحية صغيرة، سقطت فوق أحد الأنهار السياحية بأستراليا في اليوم الأخير من العام 2017، حيث كان الأشخاص الستة في رحلة سياحية، احتفالاً بقدوم العام الجديد الذي لم يشهدوه، بسبب كارثة سقوط طائرتهم.

وتداول النشطاء على الإنترنت والمواقع الإلكترونية تسجيل فيديو من عدة ثوانٍ حصلت عليه "العربية.نت"، ويظهر فيه لحظة سقوط الطائرة السياحية الصغيرة فوق النهر، ثم قيام الشرطة الأسترالية وفرق الإنقاذ بعملية استئصال حطام الطائرة من النهر.

وقالت مواقع الأخبار والصحف في بريطانيا إن 4 سياح بريطانيين بينهم طفل في الـ11 من عمره كانوا من بين القتلى الستة، ما يعني على الأرجح أن الطائرة الصغيرة كانت تقل السياح البريطانيين، إضافة إلى طاقمها المكون على الأرجح من شخصين.

وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني فإن الحادث وقع عند الساعة الثالثة عصراً من يوم 31 من ديسمبر 2017، بالتوقيت المحلي للمنطقة، أي قبل ساعات قليلة من بدء الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة في مدينة سيدني الأسترالية.

وسقطت الطائرة فوق نهر "هاوكزبيري" الذي يقع على بُعد نحو 60 كيلومتراً فقط شمال مدينة سيدني.

وقالت الشرطة الأسترالية إنه تم العثور على حطام الطائرة على عمق 42 قدماً تحت الماء في النهر، وتم العثور أيضاً على جثث ركابها الستة، مؤكداً أنه تم انتشال الجثث كافة واستخراجها من تحت الماء، لكن المحققين لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد سبب سقوط الطائرة.

وقال شاهد عيان إنه رأى لحظة سقوط الطائرة، حيث شاهدها تستدير أو ربما تحاول الالتفاف، لكنها سرعان ما انقلبت بسبب خلل في أحد جناحيها، ومن ثم هوت سريعاً فوق النهر وسقطت.