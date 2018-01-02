ذكرت شبكة (إن.بي.سي) الأميركية في بيان أن المذيعة التلفزيونية، #هدى_قطب، الأميركية من أصل مصري، أصبحت مقدمة جديدة في برنامج "توداي" الذي تبثه الشبكة، الثلاثاء، لتحل محل المقدم السابق، #مات_لاور، بعد أسابيع من فصله بسبب سلوك جنسي غير ملائم.
وتنضم قطب إلى سافانا جوثري خلال أول ساعتين من البرنامج الشهير، الذي يبدأ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي لتصبحا أول امرأتين تقدمان البرنامج معا، إلى جانب مذيع الطقس أل روكر، وكارسون دالي مقدم فقرة (ذي أورانج روم).
وستواصل قطب تقديم فقرة الساعة العاشرة صباحا من برنامج " #توداي" مع كاثي لي جيفورد، والتي دأبت على تقديمها منذ فترة.
هدى قطب
وقالت جوثري (46 عاما) التي أعلنت الأنباء خلال افتتاحية البرنامج "إنه عام 2018، ونحن نبدأه بالطريقة الصحيحة، لأن هدى أصبحت رسميا إحدى مقدمات توداي".
وأعلنت الشبكة أن قطب (53 عاما) حلت سريعا محل لاور الذي فصل يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد أن شكت إحدى زميلاته لمسؤولين في (إن.بي.سي) من نمط من السلوك الجنسي غير الملائم بدأ بينما كانا في مهمة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في منتجع سوتشي الروسي عام 2014.
وقدمت امرأتان أخريان على الأقل شكاوى مشابهة للشبكة ضد لاور بعد المزاعم الأولى. ولم تكشف هويات أي من النساء.
وقال لاور بعد أن فصل من عمله إن "إصلاح الضرر سيستغرق وقتا طويلا ووقفة طويلة مع النفس وأنا ملتزم ببدء هذا المجهود".
وأصيبت هدى قطب بمرض سرطان الثدي عام 2007، وخضعت لاستئصال للثدي وإعادة ترميم لبعض مناطق جسدها. واستطاعت المذيعة أن تعبر هذه المرحلة الصعبة من حياتها بثبات.
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