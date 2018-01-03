ماكرون يطالب روحاني في اتصال هاتفي بضبط النفس واحترام الحريات الأساسية وزير الخارجية الفرنسي يؤجل زيارته المقررة إلى طهران الجمعة روحاني يدعو ماكرون في اتصال هاتفي إلى التحرك ضد من وصفهم بأعداء إيران " الإرهابيين" الموجودين في فرنسا موغيريني تعبر عن أسفها "للخسارة غير المقبولة في الارواح البشرية" في إيران خامنئي يتهم المحتجين في إيران بالعمالة للخارج ترمب يندد بما وصفه "النظام القمعي والفاسد" ويقول إن واشنطن ترقب الوضع مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هيلي: احتجاجات إيران عفوية والحديث عن تحريكها من الخارج مثير للسخرية الولايات المتحدة تدعو مجلس الامن الدولي لعقد جلسة طارئة حول إيران الخارجية الإيرانية: الأحرى بترمب الاهتمام بالجياع في بلاده رئيس المحكمة الثورية في طهران يحذر من أن المحتجين المعتقلين قد يواجهون قضايا عقوبتها الإعدام عندما يحاكمون التلفزيون الإيراني: تسعة قتلى ليلة الاثنين - الثلاثاء خلال قمع الاحتجاجات في إيران ارتفاع حصيلة قتلى الاحتجاجات في إيران إلى أكثر من 20 مسؤول إيراني: اعتقال 450 شخصاً في طهران منذ السبت إحصاءات متطابقة: غالبية الموقوفين على خلفية احتجاجات إيران دون الـ25 من العمر تركيا تعرب عن قلقها وتحذر من مغبة أي تصعيد للاضطرابات داعية إلى "تغليب المنطق لمنع أي تصعيد" الجيش الوطني يسيطر على وادي عرفان جنوب غرب حيس قرب مدينة الحديدة الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يمنع "تقسيم" القدس في أي اتفاق سلام مستقبلي ترمب يهدد بوقف المساعدة المالية الاميركية للسلطة الفلسطينية قائد محور بيحان: تجهيزات لانطلاق عملية تحرير كافة مديريات محافظة البيضاء اليمنية ترمب: الولايات المتحدة الأميركية لم تستفد شيئا من المساعدات التي قدمتها إلى باكستان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان ترحب بخطوات بغداد لاحتواء أزمة الاستفتاء ترمب يرد على الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ: لدي زر نووي "أكبر وأقوى" من الموجود على مكتبك يمكن استقبال بث قناة العربية على الترددات التالية: قمر "ياه لايف" 52.5 شرق - 11823 / أفقي - الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net