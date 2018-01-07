فيديو وصور لمصري قتل يابانيا بسكينين لسبب غير معلوم

مرعي هاجم ضحيته البالغ 24 سنة ثم جرح إيرلنديين اثنين، والشرطة استبعدت الإرهاب

لندن - كمال قبيسي

ليس معروفا للآن، ما الذي دفع بمصري عابر لسن المراهقة واسمه محمد مرعي، إلى الانقضاض الأربعاء الماضي على الياباني Yosuke Sasaki البالغ 24 سنة، والإمعان في طعنه بسكينين كانا بحوزته حتى أجهز عليه، ثم هاجم اثنين من سكان بلدة Dundalk المحليين بايرلندا، أحدهما عمره 22 واسمه سيهان مورفي، فأصابهما بجروح غير خطرة، قبل أن تعتقله الشرطة في اليوم نفسه.

القتيل العامل بفرع شركة أميركية

وفي اليوم التالي اقتادوا مرعي البالغ 18 سنة إلى محكمة البلدة، حيث مثل ليلا بمساعدة مترجم أمام قاض وجّه إليه تهمة القتل في جلسة استماع سريعة، وطلب إخضاعه لفحوصات متنوعة، طبقا لما قرأت "العربية.نت" من تغطية موقع صحيفة Dundalk Democrat المحلية التوزيع لما حدث، والمضيفة بخبرها المتضمن صورة واحد من المطعونين الايرلنديين، أن القاضي طلب أيضا إحضاره ثانية الخميس المقبل إلى المحكمة.

القتيل الياباني والقاتل المصري عند اعتقاله والجريح الايرلندي، وفي الأسفل حيث حدث الطعن القاتل

القتيل، المقيم في "داندولك" مع صديقته البريطانية الخاصة، يعمل ليلا منذ أغسطس الماضي في فرع للشركة الأميركية National Pen المنتجة للأقلام بالبلدة الواقعة في الشرق الايرلندي، ويوم الجريمة كان في طريق عودته الى البيت في التاسعة صباحا، حين اعترضه مرعي البالغ 18 سنة، وقتله على قارعة الطريق، ومن دون سبب أو أي دافع واضح، علما أن الشرطة استبعدت "العمل الإرهابي" وفقا لما نقل موقع Independent.ie الإخباري الايرلندي عن ملف التحقيق الأولي.

"أنا لست مثلي الجنس، عليكم اللعنة"

من الوارد بالملف أيضا، أن مرعي وصل إلى ايرلندا في أول أيام العام الجديد، أي الاثنين الماضي "بعد أن رفضت دائرة الهجرة البريطانية طلب إقامة تقدم به" إلا أن وسائل الإعلام الناقلة هذه العبارة عن الشرطة المعروفة باسم Garda في ايرلندا، لم تذكر أين ومتى تقدم بطلب الإقامة، ولا متى وصل إلى بريطانيا، أو في أي مدينة كان قبل انتقاله إلى بلدة "داندولك" التي نرى شرطتها بفيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، تقتادوه ليلا إلى المحكمة يوم الخميس الماضي، مع ملاحظة أن عناصرها مروا به وسط حشد من فضوليين غاضبين، نسمعهم يكيلون له شتائم من نوع بديهي.

في جلسة الاستماع السريعة، انتفض محمد مرعي فجأة وصرخ بإنجليزية ركيكة: "أنا لست مثلي الجنس، عليكم اللعنة" فيما ذكر أحد المحققين أن الشرطة تفحص الآن هاتفين جوالين كانا بحوزته، للتعرف ربما إلى دافعه من قتل الياباني الذي اتضح من التحقيق أنه لا يعرفه على الإطلاق، ولهذا السبب طلب محامي الدفاع "أخذ حالته النفسية بعين الاعتبار"، في تلميح إلى أن مرعي ربما ارتكب جريمته عن تخلف عقلي.