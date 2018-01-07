قصة الصعيدي الذي أبهر مشاهدي ذا فويس كيدز

القاهرة - أشرف عبدالحميد

اسمه خالد محمد الفايد، يبلغ من العمر 14عاما في الصف الثالث الإعدادي في مصر، وعندما ظهر في برنامج "ذا فويس كيدز" مساء السبت على شاشة mbc وغنى لجورج وسوف، أبهر أعضاء لجنة التحكيم وكل مشاهدي البرنامج في الوطن العربي.

ويروي لملوم الفايد شقيق خالد لـ"العربية.نت" قصة شقيقه قائلا إنه يتمتع بصوت جميل منذ صغره، واكتشف والده ومعلموه في مدرسة قريته سربوم التابعة لمركز سمسطا في بني سويف، موهبته وقدرته الغنائية الكبيرة وصوته العذب، لذا قرروا ضمه للإذاعة المدرسية.

ويضيف لملوم أن شقيقه خالد عندما وصل للصف السادس الابتدائي ظهرت موهبته أكثر. وقرر الوالد إلحاقه بقصر ثقافة بني سويف لتدريبه على الإنشاد الديني والغناء، وعهدوا به في قصر الثقافة إلى المايسترو محمد صلاح، حيث دربه على الأصوات والغناء لكبار المطربين مثل أم كلثوم وعبدالوهاب.

خالد وشقيقه

وقال إن مسؤولي قصر الثقافة اهتموا بموهبة خالد، واعتنوا بها كثيرا، وكانوا يطلبون منه إحياء الحفلات والفعاليات الفنية به، ولصقل موهبته تم تكليف مايسترو آخر وهو أحمد مصطفى جلال لتدريبه إضافة إلى محمد صلاح، وتألق خالد في الغناء الديني والعاطفي والوطني.

ويؤكد لملوم أن شقيقه يحلم أن يكون له لونه الغنائي الخاص، وأن يبدع في الأغاني الوطنية والدينية التي يحبها، مضيفا أن مثله الأعلى كوكب الشرق أم كلثوم، ويتمنى أن يحقق ولو جزءا بسيطا من مجدها.

شقيق خالد يتمنى أن يكون صوت شقيقه محققا للطرب الأصيل، وأن يعيد زمن الغناء الجميل، معربا عن سعادته بإشادة عدد كبير من المصريين والعرب بصوت شقيقه.

وقال إنه يتمنى أن يكون شقيقه أحد عناقيد المواهب في مسيرة الفن والغناء المصري والعربي.