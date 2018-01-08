استمع لرجل يتصل بالشرطة: أقود سيارتي وأنا سكران

العربية.نت – عماد البليك

في أغرب بلاغ، اتصل رجل صريح مع نفسه، بطوارئ الشرطة 911 في الولايات المتحدة، ليقول إنه يقود سيارته تحت تأثير الكحول.

الرجل واسمه مايكل ليستر من مقاطعة بولك بولاية فلوريدا الأميركية، اتصل في ليلة رأس السنة الجديدة بالرقم 911 ليخبرهم أنه #يقود_سيارته وهو #سكران، وذلك طوال الليل تقريباً.

ولم يستطع أن يعرف أين كان موقعه بالضبط، عندما سألته سيدة في مشغل الطوارئ، حيث ردّ عليها بأنه لا يعرف!

ومع تلك الشجاعة المفترضة، فقد أبدى بعد ذلك تحفظاً في إعطاء لقبه، حيث رد قائلاً: "أعتقد أنني سوف أحصل على طعام وسوف تأخذونه مني".

وعندما سئل مرة أخرى، ردَّ هذه المرة: "لا أشعر أنني أريد أن أخبركم الآن في هذه اللحظة". وأكدت الشرطة أنه لم يصب أحد خلال مكالمة الرجل وهو يقود سيارته سكرانَ ويتصل بالطوارئ.

وانتهت المكالمة خلال دقائق، وقد اعترف الرجل خلالها أيضا بأنه يقود سيارته في الاتجاه الخاطئ، وحيث يمكن سماع أصوات منبهات السيارات الغاضبة منه.

وأخبرهم أنه شرب أربع علب من البيرة، وتناول كذلك منشط الميثامفيتامين الذي يؤثر على القوى العقلية.

وقد نشرت شرطة بولك القصة على صفحتها بالفيسبوك، بعنوان "مايكل يقود سيارته سكران ويتصل مبلغاً عن نفسه في رأس السنة".

وخلال شهر ديسمبر اعتقلت شرطة بولك ثلاثين شخصاً كانوا يقودون سياراتهم تحت تأثير الكحول.

لكن في حالة مايكل فقد كتبت إدارة الشرطة تقول: "بالنسبة لمايكل فقد انضم للقائمة، لكنه على الأقل لم يرتكب حادثة وعاش لليوم التالي".

وبناء على طلبه فقد تم القبض عليه، للاشتباه في القيادة تحت تأثير السكر، والقيادة الخاطئة على جانب الطريق، والاستخدام غير السليم للممر المركزي، وعدم ارتداء حزام الأمان.

وقد ثبت أن للرجل إدانات سابقة للقيادة تحت تأثير الشراب، واعتداءات على الآخرين، وحيازة المخدرات، والسلوك غير المنضبط، ومقاومة الاعتقال، وأخيراً ضرب بعض الناس والهروب من العدالة.