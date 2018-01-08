فيديو.. حريق ينشب في برج ترمب بوسط مانهاتن

نيويورك - رويترز

قالت شبكتا "إن.بي.سي نيوز" و "سي.بي.إس نيوز" الإخباريتان، الاثنين، إن حريقاً شبّ في #برج_ترمب بوسط #مانهاتن.

وكان الرئيس الأميركي، #دونالد_ترمب، في واشنطن وقت اندلاع الحريق.

وأفادت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأميركية أن رجال الإطفاء استجابوا لبلاغ في الصباح الباكر عن نشوب حريق أدى إلى إصابة شخصين في برج ترمب بوسط مانهاتن.

برج ترمب





وذكرت شبكة (إن.بي.سي نيوز) على "تويتر" أن رجال الإطفاء سيطروا على الحريق.



وأوضحت شبكة "سي.بي.إس نيوز" أن الحريق شب قبيل الـ 7 صباحا بالتوقيت المحلي (الظهيرة بتوقيت غرينتش) قرب سطح البرج المؤلف من 68 طابقا.

والبرج كان مقر الإقامة الرئيسي لترمب قبل انتخابه رئيسا منذ نحو عام.

ميلانيا ترمب وابنها بارون

وظلت زوجة ترمب، ميلانيا، تقيم لفترة في البرج بعد تنصيب الرئيس رسميا في 20 يناير/كانون الثاني 2016، لارتباط طفلها الوحيد من ترمب، بارون، بإكمال عامه الدراسي في مدرسة قريبة بالمنطقة.