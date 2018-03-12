قتل جميع ركاب مروحية تحطمت في نهر "إيست ريفر" بمدينة #نيويورك، والبالغ عددهم خمسة أشخاص.
وأكد متحدث باسم #شرطة_نيويورك حصيلة القتلى في مكالمة مع أسوشيتد برس. وأظهر فيديو، تبثه "العربية.نت"، مروحية حمراء ترتطم بالماء بقوة ثم تجنح على أحد جانبيها.
وقالت #الشرطة إن شخصاً سادساً، وهو الطيار، قفز من المروحية وتم إنقاذه بواسطة سفينة عابرة مساء الأحد.
وكانت المروحية مستأجرة لالتقاط صور عندما سقطت بالقرب من غرايسي مانسيون، مقر البلدية.
وانتشل غواصون تابعون للشرطة وإدارة #الإطفاء خمس جثث من المروحية.
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