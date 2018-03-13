البيت الأبيض: ترمب يلتقي ولي العهد السعودي في واشنطن يوم ٢٠ مارس الجاري واشنطن تطالب مجلس الأمن بالتحرك بشأن سوريا وترمب يدرس خياراته واشنطن تدعو لاجتماع عاجل بالأردن بعد تقارير عن هجمات بجنوب غرب سوريا وكالات: روسيا تقول إنه جرى إجلاء 76 شخصا من الغوطة في سوريا وكالات: الجيش الروسي يقول إن المسلحين قتلوا 5 أشخاص في الممر الإنساني في الغوطة الشرقية المرصد السوري لحقوق الإنسان: نحو نصف مليون قتيل في سوريا منهم 350 ألف حالة موثقة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يدعو للمشاركة في الانتخابات لدعم العراق واشنطن تنظم اليوم مؤتمرا عن الوضع الإنساني في غزة تيلرسون: موسكو تقف على الأرجح خلف تسميم الجاسوس الروسي ألمانيا في حالة تأهب تحسبا لهجمات على مواقع تركية لجنة في الكونغرس تخلص إلى عدم وجود "تواطؤ" بين فريق ترمب الانتخابي وروسيا تخصيص خطوط هاتفية في مصر للإبلاغ عن الأخبار الكاذبة في الإعلام علم ألماني في استقبال العاهل البلجيكي في كندا وفاة مصمم الأزياء الفرنسي أوبير دو جيفنشي عن عمر 91 عاما يمكن استقبال بث قناة العربية على الترددات التالية: قمر "ياه لايف" 52.5 شرق - 11823 / أفقي - الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 تهتم العربية بالاستماع إلى آرائكم ـ راسلونا على feedback@alarabiya.net