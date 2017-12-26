قل وداعا للصداع النصفي.. بواحد من هذه الأطعمة الـ12!

دبي - غادة شكري

يعتبر الصداع النصفي أحد أسوأ أنواع الصداع الذي يصيب كثيرا من الناس ويصاحبه غالباً أعراض مثل الغثيان، التقيؤ والحساسية للضوء.

وعلى الأرجح يعود سبب الإصابة بهذا النوع من الصداع إلى تغيرات هرمونية، التوتر أو الحساسية لبعض أنواع من الأطعمة، كما أنه قد يكون بسبب وراثي.

ورغم أن المسكنات قد تخلصكم من آلام الصداع النصفي المزعجة، إلا أن أضرارها قد تهدد صحتكم على المدى البعيد، لذا ينصح باستبدال تلك المسكنات بأطعمة غنية بمواد من شأنها إزالة أعراض الصداع النصفي والوقاية منه أيضاً.

وإليكم فيما يلي 12 نوعاً من الأطعمة الفعالة في الوقاية وعلاج هذا النوع من الصداع، حسب ما جاء في موقع "بولدسكاي" المعني بالصحة:

1- اللوز

يعد اللوز أحد أفضل أنواع المكسرات الغنية بالدهون الجيدة، الماغنيسيوم، وحمض التربتوفان الأميني والذي يساعد في إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن الاسترخاء والشعور بالسعادة. لذا فإن تناول حفنة من اللوز يومياً يساعد على استرخاء الأوعية الدموية والعضلات مما يساعد في التخلص من الصداع النصفي.

2- الموز

يساعد الموز على استرخاء الأوعية الدموية وتخفيف الصداع النصفي، وذلك بفضل احتوائه على الماغنسيوم والبوتاسيوم.

3- الزبادي

يؤدي افتقار الجسم للكالسيوم إلى الصداع والصداع النصفي، لذا ينصح بإدراج الحليب أوالزبادي ضمن قائمة غذائك اليومية لتوفير القدر المطلوب من الكالسيوم لمنع الإصابة بالصداع النصفي.

4- الإكثار من شرب الماء

من منطلق ان الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية للصداع والصداع النصفي، ينصح بالإكثار من شرب الماء للمحافظة على ترطيب الجسم ومنع نضوب السوائل وبالتالي تفادي الصداع المزعج.

5- الكينوا

لاحتوائها على قدر كبير من البروتين والماغنيسيوم والقليل من الكربوهيدرات، تعد حبوب الكينوا واحدة من أفضل الأطعمة التي تساعد في تخفيف حدة الصداع النصفي. كما أن اعتبارها جزءا أساسيا من غذائك اليومي يجعلك في منأى عن الصداع بأنواعه.

6- حبوب الدخن

تحتوي حبوب الدخن على جميع العناصر الغذائية الأساسية، ومضادات الأكسدة، هذا بالإضافة غلى الماغنسيوم، ما يجعلها علاجا فعالا للصداع النصفي، بالإضافة إلى قدرتها على تنظيم ضغط الدم.

7- الكافيين

يساعد دوما احتساء كوبا من الشاي أو القهوة في تخفيف أعراض الصداع النصفي، وذلك لأن الكافيين يمنع تمدد الأوعية الدموية، ويقلل من إفراز مادة الهيستامين في الدم، وبالتالي يقلل من الألم والالتهاب الناجم عن الصداع النصفي.

8- السبانخ

لاحتوائها على كمية وفيرة من الماغنيسيوم وفيتامين B2، تعد السبانخ واحدة من أفضل الخضروات الورقية التي يجب أن يتناولها من يعاني من الصداع النصفي.

9- بذور الكتان

تساعد بذور الكتان في الحد من الالتهاب الناجم عن الصداع النصفي، وذلك بفضل احتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد على مكافحة الالتهاب وتقليل الألم المصاحب للصداع النصفي.

10- الأسماك الزيتية

تحتوي الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة على أحماض أوميغا 3 ، ما يجعلها تساعد في مكافحة الالتهاب وبالتالي تقليل ألم الصداع النصفي.

11- الزنجبيل

بفضل خصائصه المضادة للالتهاب، يخفف الزنجبيل من أعراض الصداع النصفي المزعجة كالغثيان.

12- الجزر

يحتوي الجزر على كل من الماغنيسيوم والبيتا كاروتين، لذا يعد من أفضل الأطعمة المكافحة لأعراض الصداع النصفي، وينصح بتناوله يومياً للحصول على أقصى فائدة.