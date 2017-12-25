قالت وزارة النقل التونسية، الأحد، إن #تونس علقت رحلات شركات الطيران الإماراتية من وإلى تونس، وذلك بعد يومين من تصريحات مسؤولين تونسيين بأن الإمارات منعت تونسيات من السفر إليها.
من ناحيته، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور #قرقاش، في تغريدة على #تويتر، إن الإمارات تواصلت مع المسؤولين في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات أمنية محددة دون أن يفصح عن تفاصيل.
وأكد قرقاش تقدير الإمارات واحترامها للمرأة التونسية، ودعا إلى تفادي محاولات التأويل والمغالطة، حسب تعبيره.
تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٤ ديسمبر، ٢٠١٧
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