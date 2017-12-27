السراج:1 فبراير موعد عودة أهالي مدينة تاورغاء لديارهم

دبي - قناة العربية

أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، أن نازحي #تاورغاء سيتمكنون من العودة إلى مدينتهم بدءا من الأول من شهر فبراير المقبل.

وأكد #السراج توصل ممثلي مدينتي #مصراتة وتاورغاء إلى اتفاق يضمن عودة المُهجرين.

وتعهد السراج في بيان له بأن #حكومة_الوفاق ستعمل على بتنفيذ كافة الالتزامات المترتبة على الاتفاق خلال العام المقبل.

يذكر أن أهالي مدينة تاورغاء الذين يقدر عددهم بأربعين ألفا تعرضوا للتهجير القسري، وطردوا من مدينتهم بسبب وقوف البعض منهم مع قوات #القذافي ومشاركتهم في القتال معه خلال أحداث ثورة 2011.