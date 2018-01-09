القبض على داعشيين فرا من بنغازي وحاولا شن هجمات بطرابلس

العربية.نت – محمد العربي

أعلنت "قوة الردع الخاصة" في طرابلس اعتقالها عنصرين من داعش في العاصمة الليبية، وذلك بعد عمليات تتبع ورصد، مؤكدةً أنهما من العناصر الفارة من #بنغازي قبل عام.

وأكدت القوة، في بيان توضيحي مرفق بفيديو لاعترافات العنصرين، أن المضبوطين، وهما محمد بالة الملقب بـ"أبي أيوب" وسراج الجحاوي الملقب بـ"أبي هريرة"، اعترفا بعزمهما على القيام بعمليات إرهابية في #طرابلس.

وقال العنصران، في فيديو الاعتراف، إنهما فرا من بنغازي خلال السنة الماضية عقب احتدام المعارك وتضييق الجيش الخناق على الإرهابيين، والتحقا في الصحراء بتنظيم #سرايا_الدفاع_عن_بنغازي الإرهابي. وأوضحا أنهما من المبايعين لمحمود البرعصي زعيم تنظيم داعش في بنغازي. واعترفا بأنهما من حاول زرع عبوات مفخخة بالقرب من جزيرة الحي الصناعي بالدريبي في طرابلس مطلع هذا الأسبوع.

وقالت "قوة الردع السريع" إن القبض على العنصرين جاء بعد عمليات تتبع ورصد ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة المثبتة في شوارع العاصمة.

ويأتي هذا الاعتراف ليؤكد الصلة بين تنظيم #داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى كسرايا الدفاع عن بنغازي المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين المتحالفة مع تنظيم القاعدة، لاسيما المفتي المعزول الصادق الغرياني الذي يُعتبر "الأب الروحي" لتنظيم سرايا الدفاع عن بنغازي.