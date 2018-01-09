المعارضة التونسية تتعهد بتوسيع الاحتجاجات المعيشية

تونس - رويترز

تعهد حزب المعارضة الرئيسي في #تونس، اليوم الثلاثاء، بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية، الذي وصفه بأنه "جائر وغير عادل"، وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة في تونس قُتل فيها شخص.

وقال حمة الهمامي زعيم #الجبهة_الشعبية في مؤتمر صحافي بالعاصمة تونس: "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر، الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم".

وأضاف الهمامي: "ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال".

وأقرت #الحكومة_التونسية زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ أول يناير/كانون الثاني الحالي.